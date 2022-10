Rapallo Pallanuoto, Luca Antonucci: “Soddisfatto dell’inizio di stagione”

Rapallo. Il Rapallo Pallanuoto si è rituffato in Serie A1 e ha subito ottenuto un buon successo a Bologna. “C’è grande soddisfazione per il ritorno in Serie A1, l’entusiasmo delle giovanissime che hanno conquistato la promozione è contagioso, per loro è un sogno che si avvera – afferma Luca Antonucci -. Abbiamo operato sul mercato nell’ottica di salvaguardare proprio questo gruppo di atlete, inserendo giocatrici più esperte che possano guidarle nel salto di categoria che non è affatto semplice. Stiamo lavorando sodo sotto tutti i punti di vista, tecnico, tattico ed atletico, creando nel contempo l’amalgama di squadra. Sono molto contento della grande disponibilità al lavoro da parte di tutte loro”.

“Posso dirmi soddisfatto dell’inizio di stagione – prosegue l’allenatore -, siamo l’unica neo promossa nella final six di Coppa Italia, un risultato importante e per nulla scontato, visto anche il girone difficilissimo in cui eravamo inseriti. Positivo anche l’esordio in campionato, quella di Bologna era una trasferta complicata ma siamo state brave a mettere subito in discesa la partita, portando a casa tre punti pesanti in chiave salvezza che è il nostro obbiettivo dichiarato e non potrebbe essere altrimenti”.

“La rosa – spiega Antonucci – è formata da nove esordienti nella massima serie, di queste otto sono under 20 (Cabona 2003, Caso, Costa e Vanelo 2004, Cerliani, Gnetti, Giavina e Rossi 2005). Ritengo che la lotta salvezza coinvolgerà quattro o cinque squadre e vivrà di grande equilibrio, noi faremo il massimo per dimostrare di meritare la Serie A. Logicamente in queste prime partite sono emerse tante situazioni da migliorare, aspetti in cui bisogna crescere, meccanismi da perfezionare tutto ciò lo si fa continuando a lavorare. L’esordio casalingo di sabato 29 sarà molto complicato, ospiteremo la SIS Roma e sarà una partita completamente diversa da Bologna. La SIS, con Ekipe Orizzonte e Plebiscito Padova, è una squadra attrezzata per vincere tutte le competizioni cui partecipa, saranno queste tre a contendersi il campionato”.

“Basti pensare che la rosa di coach Capanna conta sei giocatrici del Setterosa, oltre alle straniere. Tuttavia non vediamo l’ora di poterci confrontare con loro, sono proprio queste le partite belle da giocare nonostante il coefficiente di difficoltà elevatissimo, questa è la Serie A1 che ci siamo guadagnate e vogliamo onorare” conclude.