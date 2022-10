Rapallo Pallanuoto, esordio con un netto successo: 5-11 a Bologna

Bologna. Parte forte il Rapallo Pallanuoto che espugna la Sterlino, infliggendo, a distanza di una settimana un altro 11 a 5 alla Rari Nantes Bologna, dopo quello di Coppa Italia.

Ottimo approccio alla gara con un netto 4 a 0 nel primo parziale. Ci prova il Bologna nel secondo tempo ad imporre il ritmo con un gioco più aggressivo, come testimonia il finale parziale di 2 a 2. Tuttavia le ragazze di Coach Antonucci rispondono colpo su colpo, dimostrando di essere al momento superiori alle felsinee, aggiudicandosi anche il terzo e l’ultimo quarto rispettivamente con i risultati di 2 a 1 e 3 a 2. Le padrone di casa si infrangono sull’ ottima difesa gialloblù puntuale in ogni chiusura, con Caso tra i pali sempre pronta a rispondere presente. Buona anche la percentuale nel fondamentale del uomo in più. Mvp indiscusso dell’incontro Gaia Apilongo incontenibile ai due metri, tre gol fatti, un rigore guadagnato ed innumerevoli espulsioni che hanno falcidiato la difesa della Rari.

Parola a coach Antonucci: “Non era affatto una partita semplice ma sono soddisfatto della prestazione delle ragazze. Gara approcciata nel migliore dei modi e condotta sempre con la giusta concentrazione e con la capacità di gestire al meglio i momenti della partita. Bene la fase difensiva frutto proprio della concentrazione con cui siamo scese in vasca. Sicuramente ci sono ancora tante situazioni da rivedere su cui serve lavorare per migliorare. Ci sono tanti nuovi innesti e molte giovani alla prima esperienza serve tempo per sistemare tutti i meccanismi. Ora pensiamo alla prossima partita dove affronteremo una delle candidate al titolo, una vera corazzata, sarà una partita diversa da quella di oggi ma faremo il possibile per farci trovare pronte”.

Il tabellino:

Rari Nantes Bologna – Rapallo Pallanuoto 5-11

(Parziali: 0-4, 2-2, 1-2, 2-3)

Rari Nantes Bologna: Sesena, Repetto 2, Perna, Lekness, Mazzia, Musso 1, Morselli 1, Lepore 1, Marchetti, De Vincentiis, Altamura, Toth, Allotta.

Rapallo Pallanuoto: Caso, Zanetta 2, Gitto 2, Rossi, Carrasco 1, Vanelo, Gnetti, Cabona 1, Costa, Cerliani, Bianconi 2, Apilongo 3.

Note. Superiorità numeriche: Bologna 1/5 + 1 rigore segnato, Rapallo 6/11 + 2 rigori segnati. Uscite per limite falli Perna, Morselli e Musso nel terzo tempo, Marchetti nel quarto tempo.