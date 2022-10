Pullman in avaria sulla A12 con fuoriuscita di fumo: intervento in corso dei vigili del fuoco tra Lavagna e Sestri levante

Genova. Traffico bloccato tra Lavagna e Sestri Levante sull’autostrada A12 questa sera per un “veicolo in fiamme”, come segnalato dal sito di Autostrade per l’Italia.

Secondo quanto appreso tuttavia, si tratterebbe di un un pullman che viaggiava in direzione Livorno in avaria e con una fuoriuscita di fumo.

Il mezzo è attualmente in avaria e sul posto, oltre agli agenti della stradale, sono presenti i vigili del fuoco che devono riuscire a portare il mezzo fuori dalla tratta di A12 che si trova attualmente bloccata.

In ogni caso non ci sarebbero feriti né intossicati.