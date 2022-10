Pru a Pra’, Orietta Berti e il rap nella tre giorni di festival gratuito per la prima volta nel ponente genovese

Genova. Dal 14 al 16 ottobre a Pra’ si terrà la prima edizione del festival Pru a Pra’, un gioco di parole che richiama il dialetto genovese e la cultura del mare.

L’appuntamento, musicale ma non solo, è gratuito ed organizzato dalla Duemilagrandieventi con il patrocinio del Comune di Genova e della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura, in collaborazione con il Consorzio Sportivo Pianacci, Genova Hip Hop Festival, Palco Reale Produzioni Artistiche e Radiorai oltre al municipio Ponente e il centro federale della Federazione Italiana Canottaggio.

Il programma musicale prevede per venerdì 14 ottobre, dalle ore 20, una serata rap con Nitro, Disme & Vaz Tè e Olly, mentre sabato 15 ottobre, alle ore 21, spazio al pop con Orietta Berti. Chiusura domenica 16 ottobre, dalle ore 13 in poi, con un contest di hip hop. Le iscrizioni per questa sfida sono alla pagina Instagram dell’evento.