Protezione Civile, a Moneglia la manifestazione per la campagna informativa “Io non rischio”.

Moneglia. Il consigliere regionale Claudio Muzio ha preso parte stamane a Moneglia, nella sua veste di segretario dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa della Liguria, alla manifestazione “Io non rischio”, nell’ambito della campagna promossa dalla Protezione Civile nazionale assieme ad ANPAS (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze), INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), fondazione CIMA, ReLUIS (Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica), Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e dedicata alla conoscenza, alla prevenzione e alla diffusione di buone pratiche finalizzate alla riduzione del rischio in caso di alluvioni, terremoti e altri eventi calamitosi.

Ad organizzare il gazebo e la distribuzione del materiale informativo il locale Gruppo di Protezione Civile, incardinato presso la Croce Azzurra monegliese presieduta dell’avv. Matteo Delbuono. Erano presenti i comunicatori della campagna ‘Io non rischio’ Paolo Aurisicchio (coordinatore del Gruppo comunale), Leandro Sperini (consigliere comunale con delega alla Protezione Civile), Italo Clerici, Marco Cusinato, Elisa Scarfì. Presente anche il volontario Maurizio Cinà.

“La campagna comunicativa ‘Io non rischio’ è un’iniziativa importante per sensibilizzare i cittadini su un tema che deve diventare patrimonio comune di tutti”, dichiara il consigliere regionale Muzio. “Conoscere le criticità idrogeologiche del proprio territorio ed adottare pratiche ed accorgimenti di protezione personale può salvare vite e sarà sempre più essenziale alla luce dell’aumentata intensità e delle mutate caratteristiche dei fenomeni meteorologici che interessano anche la nostra Liguria”, prosegue. “Negli ultimi anni la Regione è stata fortemente impegnata su questo fronte: si sono fatti passi in avanti rilevanti, certificati anche dalla recente scelta della Liguria per la sperimentazione del nuovo sistema di allertamento nazionale di protezione civile”, conclude il consigliere.