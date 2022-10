Protesta lavoratori di Ansaldo Energia, tre poliziotti contusi all’aeroporto di Genova

Genova. Sono tre gli agenti contusi questa mattina all’aeroporto di Genova. I poliziotti sono rimasti feriti quando i lavoratori di Ansaldo Energia hanno sfondato il cordone di una decina di agenti del Reparto mobile che impediva l’accesso allo scalo. Dieci invece gli operai contusi, secondo quanto riferito dal sindacato Fiom.

Aeroporto occupato, tensione in mattinata

L’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova è stato occupato dai lavoratori di Ansaldo Energia. Gli operai e i sindacati, tutte le sigle presenti, hanno sfondato il blocco di polizia davanti all’ingresso dell’aerostazione e hanno occupato l’area degli imbarchi.

I due voli in partenza in prima delle 11.30, Londra e Roma, sono partiti ma al momento l’operatività è sospesa.

Alcuni attimi di tensione nel momento di “collisione” con un cordone di polizia, solo pochi agenti e un blindato, con un operaio colpito da alcuni colpi di manganello ma la situazione è rientrata velocemente e i lavoratori hanno proseguito la loro marcia di protesta.

Anche il direttore dell’aeroporto Piero Righi è arrivato per chiedere ai lavoratori come mai abbiano deciso di puntare proprio sullo scalo. “Se non ci danno quello che chiediamo non ce ne andiamo”, ha detto il coordinatore dell’Rsu Federico Grondona.