Pronto soccorso, 100 euro in più per le prestazioni aggiuntive dei medici: via libera dalla giunta

Genova. È stato approvato oggi dalla giunta regionale un disegno di legge omnibus che prevede l’incremento del valore orario delle prestazioni aggiuntive per i medici del pronto soccorso fino a 100 euro.

Il Ddl proseguirà il suo iter in consiglio regionale al termine del quale i medici, dipendenti dei pronto soccorso, vedranno aumentare il valore delle prestazioni aggiuntive, al di fuori dell’orario di lavoro, fino a 100 euro.

“Si tratta di un’importante iniziativa – ha spiegato il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti – per rendere più appetibile il lavoro dei medici in attività presso i pronto soccorso liguri, professionisti che quotidianamente affrontano un lavoro molto impegnativo e particolarmente stressante. In questo modo cerchiamo anche di ovviare alla carenza di questi specialisti”.