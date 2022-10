Promontorio di Portofino, donna genovese si ferisce ad una caviglia: recuperata dai soccorsi

Genova. Questo pomeriggio i Vigili del fuoco di Rapallo, in collaborazione con il Soccorso Alpino, hanno soccorso una donna genovese sul promontorio di Portofino.

La signora, del 55, si era infortunata ad una caviglia nei pressi di Base zero. Raggiunta dalle due squadre è stata posta su una speciale barella da trasporto in montagna per consentire di traslarla in sicurezza.

Destinazione il molo di San Fruttuoso di Camogli, dove ad attenderla era già ormeggiata una ambulanza-gommone che dopo averla caricata l’ho trasportata fino al porto di Camogli.