Pro Recco, il campionato parte con la sfida casalinga col Catania

Recco. Riparte domani il campionato della Pro Recco: a Punta Sant’Anna i campioni d’Italia affrontano il Catania (fischio d’inizio alle ore 15) già superato due settimane fa nel turno preliminare di Coppa Italia. La partita sarà trasmessa in streaming sul canale YouTube della Pro Recco. Gli arbitri dell’incontro saranno Braghini e Zedda; delegato Maggiolo.

“Ripartiamo con l’obiettivo di confermarci al vertice, ma sappiamo che non sarà facile perché quello che inizia domani sarà un campionato di alto livello con avversarie di valore come Brescia, Savona, Trieste, Telimar e Ortigia – afferma mister Sandro Sukno -. L’aspetto prioritario in queste prime partite è ritrovare gli automatismi che ci hanno accompagnato lungo la scorsa stagione: tutto dipende da noi. Piano piano inserirò anche i ragazzi che hanno disputato gli Europei e si sono aggregati al gruppo più tardi”.

L’ingresso all’impianto è gratuito, fino ad esaurimento posti, nella gradinata dietro la porta lato monte.

Da domenica alla Ferro arriverà il Radnicki per un common training di quattro giorni che preparerà la Pro Recco ai primi importanti appuntamenti di stagione, a cominciare dalla trasferta di mercoledì 2 novembre in casa del Trieste.