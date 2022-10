Prima Categoria, il Masone agguanta due volte il Quiliano&Valleggia

Quiliano. Dopo i primi due incontri della quarta giornata del girone B di Prima Categoria, il Pra’ FC guida la classifica con 9 punti.

Oggi, sul terreno del Picasso, si affrontano Quiliano&Valleggia e Masone: entrambe, ancora imbattute, si trovano a quota 7 punti. Pertanto, se una delle due squadre vincerà, si porterà in vetta alla graduatoria, da sola oppure in compagnia dell’Albissole, se i ceramisti batteranno la Priamar.

La cronaca.

Quiliano&Valleggia – Masone 2-2 (p.t. 1-0)

Enrico Ferraro schiera la squadra di casa con Ferro, Tedesco, Carocci, Salani, Fabbretti (cap.), Russo, Bazzano, Murialdo, Perrone, Saino, Meta.

A disposizione: Cambone, Bondi, Rubino, Fanelli, Canale, D’Amico, La Piana, Luma, Rankoth.

Luca Cavanna manda in campo il Masone con Fiori, L. Macciò, Vivarelli, E. Macciò, Gesualdi, A. Pastorino (cap.), L. Pastorino, Narducci, Craviotto, Muto, Minardi.

Riserve: Odone, Pappalardo, Parodi, Cartosio, Bottino, Pizzorno, Siri, Piccardo, Rotunno.

Arbitra Matteo Facino della sezione di Genova.

Circa duecento gli spettatori, con il numeroso gruppo di giovani sostenitori locali, i Boys biancorossoviola che incita incessantemente la squadra quilianese con cori, bandiere e tamburo.

Padroni di casa in maglia bianca con banda trasversale rossa, calzoncini e calzettoni rossi. Ospiti in maglia rossa con calzoncini e calzettoni bianchi.

Il Q&V scende in campo con Ferro tra i pali; in difesa da destra Tedesco, Salani, Russo, Carocci; a centrocampo Saino, Fabbretti, Murialdo, Bazzano; davanti la coppia composta da Meta e Perrone.

Masone con Fiori in porta; linea difensiva con L. Macciò, A. Pastorino, Gesualdi, Vivarelli; E. Macciò davanti alla difesa, L. Pastorino, Narducci, Muto sulla mediana; Craviotto e Minardi coppia d’attacco.

Prime fasi al piccolo trotto; le due squadre si studiano badando a non scoprirsi troppo. Nei primi dieci minuti non si annotano azioni degne di nota.

Al 12° una punizione calciata da Tedesco è facile preda di Fiori.

Al 17° i locali recuperano palla sulla trequarti, Bazzano avanza, si accentra e conclude: tiro smorzato da A. Pastorino, Fiori blocca.

Al 19° L. Macciò conquista un conquista un corner dalla destra. Sugli sviluppi il tentativo di L. Pastorino si trasforma in un assist per un compagno che però è in fuorigioco.

Al 24° azione prolungata del Q&V, palla sulla destra per Saino, cross teso che scorre pericolosamente sotto porta e viene deviato in angolo.

Al 26° Quiliano&Valleggia in vantaggio. Imbucata perfetta di Perrone per Carocci che dal vertice dell’area piccola con un diagonale infila il pallone alla sinistra del portiere. 1 a 0.

Al 27° raddoppio sfiorato. Lungo lancio per Perrone che a tu per tu con Fiori si fa respingere la conclusione ravvicinata.

Il Masone non riesce a reagire in maniera convinta ed è il Quiliano&Valleggia che continua a fare la partita.

Al 37° Craviotto triangola con Muto e conclude, Russo si oppone e respinge il suo tiro.

Al 40° Carocci prova il sinistro da fuori: alto.

Al 41° azione che si sviluppa in orizzontale, da Perrone a Meta, palla a Bazzano, il suo esterno termina sul fondo.

Il primo tempo si conclude senza recupero, dopo un angolo calciato da Craviotto e allontanato di testa da Russo.

Secondo tempo. Nel Masone in campo Carosio al posto di Gesualdi. Il neo entrato gioca sulla sinistra e Vivarelli passa terzino destro.

Al 2° Perrone prova il destro dai venti metri, fuori di poco alla destra di Fiori.

Cambio di fronte e Vivarelli dalla destra crossa per Minardi che non ci arriva per un soffio. Ancora cross e controcross del numero 11 e del 3, poi il tiro di Minardi è parato a terra da Ferro.

Al 9° punizione dalla destra di Carocci nei pressi della bandierina. Sul primo palo Perrone prova la girata di testa, fuori di poco.

Il Q&V recupera palla, Bazzano serve al centro Meta che conclude di prima intenzione: a lato.

All’11° cartellino giallo a E. Macciò che ferma una ripartenza di Carocci. L’ammonito viene richiamato in panchina, lascia il posto a Piccardo.

Al 14° ripartenza locale, palla sulla destra per Tedesco, cross rasoterra che nessuno raccoglie.

Bazzano riceve sul vertice sinistro dell’area, conclusione indirizzata all’incrocio, Fiori para in angolo.

Al 16° Carocci atterra L. Pastorino: ammonito. Punizione calciata da L. Macciò, Vivarelli al volo conclude debolmente, blocca Ferro.

Al 18° ammonito Tedesco che ferma la ripartenza di L. Pastorino. Sugli sviluppi della punizione Craviotto riceve palla sul semicerchio dell’area e conclude di prima intenzione. La palla sbatte sul palo alla sinistra di Ferro e si infila in rete. 1 a 1.

Dopo aver giocato il primo quarto d’ora della ripresa all’attacco, alla ricerca del raddoppio, il Quiliano&Valleggia subisce il beffardo pareggio. Mister Ferraro inserisce La Piana, esce Meta.

Al 22° cross dalla destra di Carosio sul secondo palo per Narducci che, tutto solo, svirgola la conclusione.

Al 25° applausi per Carocci che ferma una incursione in area di Minardi. Cambio di fronte e Perrone guadagna un angolo. Nell’occasione si fa male A. Pastorino, che lascia il posto a Bottino.

Sugli sviluppi del corner contrasto tra Piccardo e Perrone. L’arbitro ci pensa un attimo, poi indica il dischetto. Calcio di rigore che Fabbretti trasforma. Al 30° Quiliano&Valleggia di nuovo in vantaggio. 2 a 1.

Entra D’Amico, esce Perrone che si è fatto male nella circostanza.

Al 32° sinistro dal limite di L. Pastorino, alto.

Al 35° stoccata dalla distanza di Bazzano, para Fiori.

Squadre molto allungate. Il Masone reclama a gran voce per un presunto arretramento in area ma l’arbitro lascia correre.

Al 37° cross alto da destra di Tedesco per D’Amico che non centra lo specchio della porta.

Al 40° Vivarelli stende Bazzano: ammonito. Tra i locali entra Canale per Tedesco.

Al 44° palla da Narducci a Minardi, assist sotto porta per L. Pastorino, la difesa quilianese chiude in angolo con un intervento provvidenziale. L. Pastorino esce, entra Rotunno.

Lancio di Minardi per Craviotto. L’arbitro attende che riceva la palla e fischia fuorigioco. La panchina ospite si alza per protestare. Viene ammonito Rotunno e viene espulso un giocatore dalla panchina.

Entra Bondi, esce Bazzano. Cartellino giallo per Narducci.

Al 51° la beffa per i padroni di casa. Punizione calciata in area da Carosio, colpo di testa di Muto, traversa. Riprende L. Macciò che la spinge in rete. 2 a 2.

Dopo 7′ e 20″ arriva il triplice fischio. Tra Quiliano&Valleggia e Masone finisce in parità: 2 a 2.

I giocatori biancorossoviola vanno sotto la tribuna a ricevere l’applauso dei loro tifosi, seppur comprensibilmente amareggiati per l’esito dell’incontro.

Entrambe le squadre salgono a 8 punti in classifica appaiate in quinta posizione, a 2 punti di distanza dalla capolista Albissole.