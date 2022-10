Presidente prende il microfono e insulta l’arbitro dall’impianto dello stadio: delirio in Vado Ligorna

Vado Ligure. “Complimenti arbitro, sei un fenomeno, sei un fenomeno”. Questo il messaggio urlato dall’impianto dello stadio durante la partita di serie D tra Vado Ligure e Ligorna quando, a seguito di tre espulsioni, il presidente dei padroni di casa si è impadronito del microfono per ‘fare i complimenti’ all’arbitro, suscitando il delirio dei tanti tifosi presenti al sentitissimo derby ligure finito a 4 a 2 per gli ospiti genovesi.

L’episodio è avvenuto praticamente a fine partita, con i padroni di casa sotto di due rete e in otto in campo. Mentre sul campo si giocano gli ultimi passaggi, dagli amplificatori dello stadio si sente prima un “pronto pronto”, poi si sovrappongono due voci di cui una grida chiaramente “Cog..ne”, mentre un’altra, sempre rivolgendosi all’arbitro gli fa ironicamente i complimenti per la gestione della gara. E dagli spalti parte il coro “Buffone, buffone, buffone”.

Secondo quanto riportato da diverse testate sportive, uno dei due a prendere il microfono dello speaker sarebbe stato lo stesso presidente dei padroni di casa, il vulcanico Franco Tarabotto, la cui voce e cadenza sono inconfondibili. Misteriosa invece la voce che ha usato termini decisamente più pesanti. Tutto chiaro ed evidente grazie al video pubblicato da NotiziarioCalcio.com

Una partita decisamente “calda” e molto sentita da tutte e due le squadre, non solo per le rivalità geografiche: il Ligorna ha iniziato una stagione in maniera convincente, puntando ai posti alti della classifica, mentre il Vado non ha ancora raccolto risultati soddisfacenti, almeno in linea con il blasone della società fondata nel 1913. In questo articolo la cronaca della partita, che è già stata consegnata alla storia non per il risultato sul campo ma per l’episodio ‘fenomenale’.