Portofino, si spoglia e si masturba nel ristorante: bloccato dopo una breve fuga

Portofino. A Portofino, i carabinieri della locale stazione, al termine dell’intervento richiesto dal proprietario di un locale pubblico situato poco distante dalla iconica ‘piazzetta’, hanno denunciato in stato di libertà per atti osceni in luogo pubblico alla presenza di minori, un 35enne cittadino polacco, gravato da pregiudizi di polizia.

L’uomo, all’interno del locale, dopo essersi denudato, compiva atti contrari contrati alla pubblica decenza alla presenza degli sbigottiti avventori del ristorante

Subito dopo la sua ‘esibizione’, l’uomo ha provato ad allontanarsi rapidamente ma pochi minuti dopo è stato individuato e bloccato nelle vie limitrofe dalla pattuglia immediatamente intervenuta sul posto