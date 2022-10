Porto, la protesta dei camalli precari: a Sampierdarena picchetto sotto torre Cantore

Genova. Non solo lo sciopero a oltranza indetto sabato sera dai sindacati di categoria ma anche un picchetto, questa mattina, davanti a Torre Cantore a Sampierdarena per bloccare l’ingresso della società Intempo, l’agenzia per il lavoro che si occupa di collocare i lavoratori “somministrati” della Compagnia Unica in porto a Genova.

La protesta dei “camalli precari” sale per tutelare il diritto alla stabilizzazione di 40 lavoratori su 86. Durante il periodo di campagna elettorale con le comunali il Comune aveva proposto come soluzione per questi addetti il progressivo collocamento a tempo indeterminato nelle varie aziende partecipate, come Aster, Amiu, Asef, Amt ma finora le assunzioni non si sono sbloccate.

L’accordo era stato siglato a marzo a un tavolo tra sindacati, autorità portuale e lo stesso Comune che, ora, viene chiamato in causa.

La protesta era rimasta finora silente perché in estate l’aumento di operazioni carico e scarico dalle navi aveva reso necessario l’impiego di gran parte di questi lavoratori e per molte ore ma il rischio è che, con un calo di traffici possano venire meno anche le opportunità di impiego a “a chiamata”. Diversamente dagli altri lavoratori della Culmv i “somministrati” non hanno uno stipendio fisso ma guadagnano in base a quanto lavorano.

Al di là dello sciopero indetto dai sindacati – la categoria che si occupa della loro vertenza non è quella dei lavoratori del trasporto ma quella dei lavoratori atipici – i somministrati hanno deciso di fare sentire più forte la loro voce bloccando la sede della società interinale.