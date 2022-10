Porto di Genova, dopo il vertice tra azienda e sindacati è stato revocato lo sciopero del 3 ottobre

Genova. Lo sciopero dei portuali indetto dai sindacati per il prossimo lunedì 3 ottobre al terminal di Gnv è stato revocato. Lo sciopero era stato deciso dopo che nei giorni scorsi le operazioni di imbarco erano state sospese in due occasioni per motivi di sicurezza.

La decisione dei sindacati è stata presa dopo l’incontro con la compagnia che si è tenuto ieri a Palazzo San Giorgio. “A fronte degli accadimenti che hanno recentemente caratterizzato le operazioni portuali svolte presso il terminal Gnv impedendone il regolare svolgimento – si legge in una nota – hanno ribadito la necessità che le operazioni relative ai traffici Ro-Ro vengano svolte nel rispetto di tutte le procedure e normative applicabili in grado di garantire la massima sicurezza delle operazioni medesime”.

Da un punto di vista tecnico i lavoratori chiedono maggiori garanzie a tutela della loro incolumità nelle delicate fasi di rizzaggio e derizzaggio dei semirimorchi e ritengono necessario l’abbassamento dei sollevatori telescopici in fase di rizzaggio e derizzaggio che non sono invece stati utilizzati in occasione di vari scali precedenti come ulteriore misura di sicurezza.

Gnv, si legge ancora, ha ritenuto “di disporre un supplemento di attività tecnica volto a dettagliare con ancora maggiore profondità la procedura di rizzaggio e poter quindi fornire rassicurazioni a tutte le parti coinvolte”.