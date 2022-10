Ponte Morandi, quasi 200 parti civili pronte a uscire dal processo se troveranno un accordo gli imputati

Genova. Quasi 200 parti civili potrebbero uscire dal processo se si raggiungesse un accordo con gli imputati. E’ quanto emerso dalla prima riunione dei legali di commercianti, sfollati e privati, ammessi al processo per il crollo del ponte Morandi. I legali stanno anche valutando di chiedere il sequestro conservativo dei beni.

L’incontro nasce dopo l’uscita dal processo di Autostrade e Spea (la società che si occupava delle manutenzioni) come responsabili civili. Le due società erano già uscite dopo il patteggiamento di circa 30 milioni. I legali si vedranno ancora il prossimo 2 novembre per capire come muoversi.

Il processo riprenderà il prossimo 17 ottobre con le repliche dei pubblici ministeri Massimo Terrile e Walter Cotugno alle eccezioni sollevate dalle difese degli imputati. Il collegio dei giudici aveva escluso 502 parti civili che avevano chiesto di partecipare al processo su 720.

Non intraprenderà invece questa strada il Comitato ricordo vittime che era stato estromesso dal giudice per l’udienza preliminare, poi ammesso invece dai giudici del dibattimento

“Il Comitato non ha interessi economici – dice l’avvocato Raffaele Caruso per spiegare perché il comitato non cerca alcun accordo con gli imputati – ma ha coltivato la costituzione di parte civile per partecipare al processo e seguire da vicino la ricostruzione dei fatti offrendo il proprio contributo per tenere ferma la domanda di giustizia”.

Sono 59 le persone imputate tra ex dirigenti di Autostrade e Spea e tecnici, ex e attuali dirigenti del Mit e del provveditorato delle opere pubbliche. Per l’accusa tutti sapevano delle condizioni del Morandi ma nessuno fece nulla.