Ponte Morandi, la prova ‘regina’ sulle cause del crollo è valida: il tribunale respinge le richieste degli imputati

Genova. Si è preso una settimana per decidere il collegio penale che deve giudicare i 59 imputati per il crollo di ponte Morandi e questa mattina con un’ordinanza letta dal presidente Paolo Lepri ha respinto tutte le richieste di nullità o non utilizzabilità sollevate dagli avvocati degli imputati.

Tra questa quella di ripetere il secondo incidente probatorio sulle cause del crollo del ponte per l’assenza di manutenzione sugli stralli. Valido anche il primo incidente probatorio sullo stato del ponte. Respinte anche le eccezioni che riguardavano la presunta inaccessibilità di alcuni atti contenuti in quattro terabytes in formato digitale.

Il giudice ha solo escluso dal dibattimento alcuni documenti come le querele presentate per i reati procedibili d’ufficio.

Le udienze del processo riprenderanno lunedì 7 novembre con la presentazione della lista delle prove da parte dei pm, delle parti civili e degli avvocati degli imputati.

A cominciare sarà proprio la procura che ha chiesto che vengano sentite 178 persone tra testimoni oculari, persone informate sui fatti, tecnici e investigatori. In tutto tra procura e avvocati degli imputati le liste testi arrivano a oltre 600 persone. A cui si aggiungeranno alcune decine di testi delle parti civili rimaste