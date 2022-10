Polemiche su Palazzo Ducale, lista Toti: “La cultura di Sansa sulle nomine”

Genova. La Lista Toti in consiglio regionale replica alla Lista Sansa che ha criticato la scelta di alcuni dei nuovi consiglieri di amministrazione di Palazzo Ducale, nella fattispecie Federica Messina e Francesco Berti Riboli.

“Palazzo Ducale è certamente crocevia della cultura genovese, e non solo. È importante ai vertici vi siano persone competenti e professionisti esperti. Fin qui, nulla da eccepire all’idea del Consigliere Sansa, ma come al solito il proseguo delle affermazioni diviene “mugugno” sterile. Pur di contestare qualsiasi proposta dalla maggioranza ed in particolare da Toti, ecco l’attacco a due dei membri del consiglio della Fondazione: Francesco Berti Riboli e Federica Messina, regolarmente eletti. E Sansa si vanta persino di aver parlato 2 ore in merito! In questo lungo tempo, ha analizzato le due figure professionali, dimenticandosi un particolare: un esperto d’arte, non necessariamente lo è di comunicazione o organizzazione, come un consigliere non lo è di selezione del personale”, si legge nella nota.

“Sansa, per esempio, si è chiesto quali funzioni svolgessero Riboli e Messina all’interno delle proprie attività? E il fatto di lavorare per l’impresa di famiglia vuole forse dire non essere competente? Certo, un padre che è stato politico di un certo peso, non garantisce la stessa riuscita del figlio, ne siamo testimoni e ben consci. Ma è pur vero, che il valore può essere effettivo e superiore e quindi, nell’ottica della volontà di continuare nel tempo a valorizzare l’impresa, perché affidarsi ad esterni quando la professionalità “è di casa”?”, continuano gli arancioni.

“I consiglieri sono stati selezionati in base a determinate caratteristiche, come il fatto di vivere a Genova e di essere capaci di fare sinergia e di essere persone adatte non solo in termini di conoscenza, ma di gestione e leadership. Quindi posta l’importanza della competenza artistica e culturale, che non è peraltro detto non appartenere alle passioni di Messina e Riboli, non potrebbero essere i due elementi chiave della scelta proprio la capacità di gestione e leadership?”, prosegue la lista Toti.

“No, per Sansa non è possibile, meglio affidarsi a dietrologie inesistenti sugli aspetti economici dimenticando l’ottimo lavoro svolto a livello regionale dall’assessore alla cultura, Ilaria Cavo, guarda caso voluta proprio da Toti. Evidentemente, la scelta dei nomi proposti, è stata ponderata, ma si sa, le scelte facili sono il pane del centrosinistra che a parole decanta uguaglianza e possibilità per tutti, ma nella pratica è la prima a discriminare e boicottare”, conclude la nota.