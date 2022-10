piùsportpiùvita tour 2022, il 21 ottobre lo sport scende in piazza Caricamento

Genova. Si chiama #PiùsportPiùvita ed è l’iniziativa che venerdì 21 ottobre animerà piazza Caricamento dalle 10 del mattino fino alle 18.

Un’iniziativa organizzata da Sport e Salute e che porterà in una delle piazze principali della nostra città un vero e proprio villaggio dello sport di circa 1000 metri quadri dove ai cittadini e ai turisti verrà data l’opportunità di fare attività motoria seguita e guidata, di giocare, di interagire con i partner e di ricevere gadget e informazioni su come migliorare il proprio stile di vita.

«Il tour di Sport e Salute, che vede anche Genova protagonista tra le principali piazze italiane – dice l’assessore allo Sport Alessandra Bianchi – sarà un’ottima occasione per promuovere un’ampia offerta di attività ai giovani e ai giovanissimi, avvicinandoli alla pratica sportiva e alla conoscenza di nuovi sport. Genova si sta preparando al grande appuntamento del 2024 quando sarà la Capitale europea dello sport: le iniziative come quella di oggi di Sport e Salute sono importanti perché lo sport in piazza, valorizzando anche i nostri spazi aperti che possono essere vissuti, ogni giorno, anche come palestre all’aria aperta, a due passi dal mare».

Alle 10.30, presso il gazebo di Sport e Salute, si svolgerà una conferenza stampa che spiegherà nei dettagli l’iniziativa, mentre alle 16.30 sempre presso il gazebo, si terrà un incontro tra le istituzioni sportive, le federazioni e le società sportive del genovesato.

Ad accogliere i curiosi e gli appassionati sarà presente anche il pluricampione iridato di spada a squadre Stefano Pantano, legend di Sport e Salute.

Durante la giornata, anche le scuole sono state invitate a provare le diverse discipline che potranno essere provate in quello che sarà un vero e proprio villaggio di sport e divertimento.