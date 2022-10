Genova. E’ scontro all’interno del parlamentino della Media Valbisagno riguardo la gestione del delle alberature in piazzale Parenzo, piccolo angolo verde nella traffica congiunzione tra i popolosi quartieri di Marassi e Staglieno. L’opposizione in consiglio ha proposto una mozione per intervenire con una potatura adeguata, richiesta che è stata bocciata dalla maggioranza.

La richiesta di Pd, Valbisagno Insieme e Movimento 5 stelle è stata quella di inserire nella prossima programmazione Aster la potatura delle alberature di Piazzale Parenzo. “Sappiamo benissimo che quelle alberature dovrebbero essere potate ed inserite nella programmazione Aster, la verità è che ci sono poche risorse per interventi di questo tipo dunque i tecnici sono costretti a scegliere fra varie situazioni critiche – ha sottolineato Roberto Zattini, consigliere del Pd e primo proponente della mozione – questa boccaitura è incomprensibile ed ha un forte sapore politico che nulla ha a che fare con lo spirito di sostegno al territorio del consigliere Municipale”.

Risposta tecnica dell’assessore Apicella, che ha ricordato i vari passaggi compiuti da Aster sul piazzale, tra cui una pulizia degli alberi dello scorso agosto: “Un intervento che ha permesso di togliere i rami secchi e liberare dalla frasche un semaforo dell’incrocio. Secondo quanto mi hanno riferito i tecnici del verde, ad oggi non sono necessari altri interventi urgenti. Recentemente sono stati rimossi tre alberi per evitare che il cancro degli olmi. Olmi che per loro caratteristica crescono in altezza e non possono essere capitozzati“.

Non si ‘arrende’ però il consigliere Zattini, che rilancia: “Questa mozione poteva essere il primo passo per un riordino dei giardini, che sono un’area verde troppo spesso sospesa tra abbandono e sporcizia. Non viene neanche fatto lo sfalcio con cadenza regolare – conclude – Dobbiamo iniziare un percorso di riqualificazione per tutta la zona, non mi fermerò qui“.