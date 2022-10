Piazza Bandiera libera dalle auto per un giorno diventa un’aula scolastica all’aperto

Genova. Questa mattina le bimbe e i bimbi del Convitto Nazionale Colombo hanno animato insieme agli operatori della Asl uno spazio pubblico solitamente riservato al parcheggio di auto e moto, mostrando come potrebbe essere costruita una Genova a misura di persona e di bambini.

L’iniziativa è stata promossa dalla scuola primaria di via Bellucci in collaborazione con Asl nell’ambito di #StreetsforKids, l’evento organizzato da Clean Cities Campaign, che venerdì 21 ottobre ha visto scuole in tutta Europa mettere in pratica azioni concrete, tra pedibus e attività outdoor, per incoraggiare le città ad adottare comportamenti di mobilità più attivi ed ecosostenibili.

Oggi è stata la volta delle 11 classi del convitto: 200 bambini che, dopo avere raggiunto a piedi piazza Bandiera, l’hanno trasformata in una “piazza aperta” dove gli operatori dell’Asl hanno trasmesso loro insegnamenti su alimentazione, postura e attività fisica, sensibilizzandoli sull’importanza di una buona colazione e del movimento come strumenti per coltivare il proprio benessere psichico e fisico, con benefici per tutta la comunità.

“Siamo grati alle bambine e ai bambini, ai genitori e al mobilty manager della scuola che si sono uniti nel mostrare la bellezza e utilità di spazi più sicuri per andare a scuola a piedi o in bicicletta ogni giorno, senza essere costretti a respirare aria inquinata e attraversare strade pericolose con il rischio di essere vittime di incidenti – commenta l’associazione tRiciclo -. Siamo felici di dar voce a tutte queste attività, che contribuiscono ad aumentare la consapevolezza dei rischi per la salute (smog e acustico) e chiediamo a gran voce al Comune di Genova di adottare ogni soluzione possibile volta a migliorare l’efficienza ambientale degli spostamenti casa-scuola: pedonalizzazioni, bicibus e pedibus, trasporto pubblico di qualità, nell’ottica di aumentare la vivibilità e fruibilità delle nostre città, la sicurezza stradale e abituare grandi e piccoli a comportamenti virtuosi”.

L’evento di oggi segue 13 iniziative analoghe organizzate la settimana scorsa dagli istituti comprensivi Molassana e Prato, Quarto, Albaro, Oregina, scuole primarie Daneo e Colombo oltre alla scuola dell’infanzia Maddalena.