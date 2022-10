Pesca, Mai (Lega): “Il marchio ‘Sistema Ittico Liguria Pescatori’ promuove pesce e imprese liguri”

Genova. “La pesca è un patrimonio da difendere perché rappresenta una parte fondamentale della nostra economia oltre che le nostre antiche tradizioni locali. Il settore si trova ad affrontare oggi diverse difficoltà, come mi hanno confermato i pescatori che ho incontrato ieri nella Darsena di Genova per l’iniziativa organizzata da Uecoop” dice in una nota il capogruppo Lega in regione Stefano Mai.

E prosegue: “Ho sempre sostenuto il comparto della pesca ottenendo risultati importanti tra cui l’istituzione, nel 2020, del marchio regionale “Sistema Ittico Liguria Pescatori”. L’obiettivo del marchio è promuovere un sistema d’identificazione delle imprese che lavorano nel territorio della Liguria e conducono l’attività di pesca in acque marittime di tipo locale e/o costiera, assicurando la piena tracciabilità dei prodotti ittici anche avvalendosi di supporti informatici, dal pescatore/allevatore al consumatore”.

Poi conclude: “Inoltre si promuove il comparto ittico anche grazie a un’attività di marketing mirata a valorizzare il tessuto produttivo del nostro territorio e stimolando quindi il consumo di prodotti che provengono dalle aziende liguri perché così si rende facilmente riconoscibile il nostro pesce e si promuove la professionalità delle nostre imprese”.