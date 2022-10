Pesca, dalla Regione 190mila euro per il sostegno al comparto

Liguria. E’ stato deliberato dalla giunta regionale, su proposta del vice presidente Alessandro Piana, lo stanziamento di 191.000 per la pesca sostenibile.

Si tratta di un bando del PO FEAMP (Fondo europeo per la politica marittima, la pesca e l’acquacoltura) atto a promuovere una pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa e competitiva. Il bando è rivolto ai pescatori per investimenti a bordo, turismo legato alla pesca sportiva, ristorazione, servizi ambientali legati alla pesca e attività pedagogiche relative alla pesca.

“In un momento difficile per l’ittiturismo legato anche all’aumento dei costi della benzina – ha spiegato il vice presidente e assessore alla Pesca Alessandro Piana – con questa misura vogliamo andare incontro al comparto, stanziando risorse che possono aiutare le famiglie dei nostri pescatori nella diversificazione del reddito per lo sviluppo di attività complementari correlati all’attività principale della pesca”.

Per rimanere aggiornati sui dettagli del provvedimento consultare il sito www.agriligurianet.it. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato al 30 ottobre 2022.