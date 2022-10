Perturbazione in arrivo, vigilanza meteo di Arpal per possibili rovesci e temporali su tutta la Liguria

Genova. Vigilanza meteo dei previsori di Arpal, rilanciato dalla Regione Liguria, per tutta la giornata di domani, domenica 9 ottobre.

Niente allerte al momento ma arpal segnala per domani, domenica 9 ottobre, possibili rovesci o temporali in Liguria su tutte le zone con bassa, ma non azzerata, probabilità di temporali forti con possibili allagamenti localizzati.

Attenzione anche per isolate raffiche di vento o trombe d’aria, grandine e fulmini. Situazione che impone a chiunque una certa attenzione.

Anche per lunedì 10 ottobre, ancora condizioni di instabilità con possibili fenomeni anche a carattere di rovescio o temporale fino al pomeriggio.

Segnalata bassa probabilità di temporali forti e isolate raffiche di vento o trombe d’aria, grandine e fulmini, piccoli smottamenti.