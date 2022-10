Pallacanestro Sestri fa suo anche il derby con Basket Pegli: è quarta vittoria consecutiva

Genova. La Pallacanestro Sestri fa quattro su quattro in Serie C Silver. Gli uomini di Coach Guida hanno fatto loro il derby del Ponente genovese contro il Basket Pegli, in scena alla Tea Benedetti, e continuano a condividere la testa della classifica con il CUS Genova.

Una sfida mai in discussione, in cui Pintus e compagni hanno inflitto un decisivo parziale fin dal primo quarto, chiuso sul 17-8. Ottima esecuzione dei giochi e difesa importante per i Seagulls, che così indirizzano fin da subito la partita. Nel secondo quarto meno lucidità offensiva, compensata però con una difesa in crescita nelle ultime partite. Si va così all’intervallo lungo sul 31-23. Nella ripresa, dopo aver toccato il +12, i Sestresi subiscono un calo di tensione che li porta a erodere il vantaggio fino al +4. Uomini di Coach Guida capaci però di reggere l’urto e di fare la differenza nel finale, soprattutto difensivamente, trascinati da un Gallo sugli scudi. La contesa si chiude così sul 67-57.

Questo il commento di Coach Guida: “È stata la partita che ci aspettavamo, contro un Pegli mai domo e arrendevole che ci ha creato difficoltà. Noi siamo stati molto bravi ad affrontarli. Abbiamo selezionato bene i tiri in attacco con percentuali buone nei momenti decisivi della partita. La cosa più importante è stata sicuramente la difesa che da ormai qualche partita ci vede assolutamente in crescita e che è il nostro punto di forza”.

“Partita sicuramente molto difficile contro una squadra molto forte e competitiva – l’analisi di Alfredo Conforti, coach di Basket Pegli – Noi siamo stati bravi, abbiamo fatto una buona partita che ci aiuterà a crescere. Abbiamo giocato anche abbastanza bene. Loro erano anche più lunghi nelle rotazioni in quanto noi eravamo anche senza Alessandro Zaio, che comunque ci dà una grossa mano. Nel complesso abbiamo fatto una buona partita che, come dicevo, ci aiuterà a crescere al di là del risultato. Siamo stati in partita e siamo arrivati a -6, giocando bene. Poi loro con Pintus, giocatore fuori categoria, ci hanno inflitto un parziale decisivo. Noi abbiamo cercato di rimanere in partita il più possibile ma siamo contentissimi della prestazione, un po’ meno del risultato. Ora testa al CUS, un’altra partita importante in cui cercheremo di ripetere la stessa prestazione”.

