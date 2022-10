Pallacanestro Sestri fa due su due: è vittoria sull’Auxilium Basket

Genova. Seconda vittoria consecutiva per la Pallacanestro Sestri, capace di domare all’esordio casalingo stagionale alla Tea Benedetti un pericoloso Auxilium Basket. Una sfida molto equilibrata fino agli ultimi minuti, in cui i Seagulls amministrano lo strappo maturato nel terzo quarto e portano a casa i due punti.

Partita molto fisica e di grande agonismo quella della Tea Benedetti. Primo quarto a ritmi molto alti ma con percentuali non eccezionali dal campo. Nel secondo quarto Sestri riesce a mettere la testa avanti ma Auxilium regge l’urto e rimane a contatto. I Seagulls soffrono una giornata non ottima nelle percentuali al tiro in una sfida che continua a essere molto equilibrata. Nella terza frazione lo strappo di Sestri che poi risulterà decisivo, contro però un’Auxilium che dopo un timeout si rifà sotto dimostrandosi pericolosa soprattutto dall’arco. Nell’ultima frazione bravi Pintus e compagni a tenere in controllo la sfida, con una gestione ottimale degli ultimi possessi.

Questo il commento di Coach Guida: “È stata una partita giocata a ritmi alti in cui non abbiamo preso fiducia dall’attacco perché abbiamo avuto scarse percentuali. Lavoreremo in allenamento per fare sempre meglio. Sono due punti importantissimi perché abbiamo dimostrato che siamo capaci anche di soffrire”.

PALLACANESTO SESTRI vs AUXILIUM BASKET 71-65 (13-14; 35-34; 50-45)

PALLACANESTRO SESTRI: Cavallaro 16, Zerbino, Muzzì, Fazio 12, De Paoli 11, Massabò, Pintus 28, Gallo, Barnini, Khelifi 4, Capittini. Coach: Guida. Assistente: Calvia.

AUXILIUM BASKET: Pedemonte 3, Prekperaj 13, Bastianelli, Provenzano 2, Ferrando 15, Costacurta 14, Grossi, Valli, Godani 2, Castello 16, Rossi, De Grandi. Coach: Pezzi.