Pallacanestro, Cus Genova festeggia il tris di vittorie in C: successo anche sull’Auxilium Basket

Genova. Terza vittoria consecutiva per il CUS Basket in Serie C Silver. Coach Pansolin e i suoi giovani giocatori riescono ad avere la meglio sull’Auxilium Basket nell’insidiosa sfida del Palauxilium.

Biancorossi ancora una volta trascinati da Vallefuoco e Ferraro, capaci di guidare il decisivo parziale dell’ultima frazione, grazie al quale gli universitari fanno loro la sfida.

“È stata una partita intensa, giocata ad alti ritmi che abbiamo vinto grazie a un ottimo secondo tempo – commenta Stefano Vallefuoco, cestista dei biancorossi – Noi siamo andati subito in difficoltà perché non avendo imposto il nostro ritmo di gioco non abbiamo avuto la giusta lucidità nella fase offensiva. Nel secondo tempo invece la nostra lunga rotazione ci ha permesso di avere più energie rispetto agli avversari permettendoci di gestire la partita e portare a casa la vittoria”.

AUXILIUM BASKET vs CUS GENOVA BASKET 58-66 (14-16; 31-23; 49-45)

AUXILIUM BASKET: Pedemonte 9, Schenone, Bastianelli, Prekperaj 14, Provenzano, Ferrando 4, Costacurta 11, Grossi 2, Decarolis ne, Godani 2, Castello 16, Rossi ne. Coach: Pezzi.

CUS GENOVA BASKET: Pasqualetto 4, Vallefuoco 20, Esposito ne, Pampuro 6, Dufour 4, Ferraro 25, Casucci 3, Grandeaux ne, Sommariva 2, De Censi, Cassanello 2, Ricci. Coach: Pansolin.