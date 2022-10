Pallacanestro, con la Virtus Genova arriva la prima vittoria in campionato di Basket Pegli

Genova. Prima vittoria in campionato per la prima squadra maschile del Basket Pegli. Al PalaCorradi di Arenzano i ragazzi di coach Conforti superano la Virtus Genova al termine di una sfida molto combattuta, che vale i primi due punti in Serie C Silver.

La sfida comincia con un grande equilibrio sul parquet che conduce le due squadre all’intervallo lungo sul +2 per i padroni di casa. Nel terzo quarto la Virtus mette la freccia e con un 8-15 di parziale si porta avanti. Nell’ultima frazione la difesa pegliese diventa determinante, con Grillo e compagni che riescono a concretizzare la rimonta, chiudendo così 63-60 grazie ad un parziale di 21-13 nell’ultima frazione.

“Sono due punti importantissimi – commenta coach Conforti – finalmente ci togliamo lo zero dalla classifica. Pur non avendo fatto un’ottima gara siamo riusciti a portarla a casa. Non siamo stati brillanti nel terzo quarto, infatti abbiamo preso un parziale di 8-15, andando anche sul -9. Poi siamo stati bravi a reagire nell’ultimo quarto e con un paio di difese pressanti abbiamo recuperato alcuni palloni consecutivi che siamo riusciti a trasformare in punti. Partita più difficile del previsto: loro molto bravi, ci hanno messo molto in difficoltà con la difesa a zona. Complimenti ai miei ragazzi, che sono riusciti a portare a casa due punti che fanno molto bene e tirano su l’umore della squadra. Ora testa a sabato prossimo contro Sestri. Una sfida difficile contro una squadra con molta qualità”.

BASKET PEGLI vs VIRTUS GENOVA 63-60 (16-16; 18-16; 8-15; 21-13)

BASKET PEGLI: Cavargna, Mozzone E. 14, Conforti A. 6, Monaldi 4, Nicoletti 7, Nsesih 8, Cartasegna, Schiano 1, Vagnati, Mozzone A. 10, Grillo 3, Zaio M. 10. Coach: Conforti A.

VIRTUS GENOVA: Falco, Bianco 4, Camperi 13, Pranzo 6, Penna 5, Vavasori 12, De Lucchi 2, Mozzi 5, Sanni, Pierini ne, Denizel 12, Tesconi 1. Coach: Caorsi Dar. Assistente: Caorsi Dav.