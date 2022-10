Ordine di Malta, il 15 ottobre giornata dedicata alla diffusione delle attività dei volontari

Genova. Una giornata dedicata alla diffusione delle attività dei volontari che ogni giorno si impegnano al fianco dei bisognosi e della popolazione in difficoltà. Nelle piazze, fra le persone, per raccontare quanto c’è ancora da fare e coinvolgere chi sente nel cuore la possibilità di aiutare il prossimo.

Anche la Delegazione della Liguria sarà presente alla Giornata Nazionale dell’Ordine di Malta in programma in contemporanea in Italia sabato 15 ottobre 2022.

In Liguria il cuore della manifestazione sarà piazza De Ferrari dove dalle 9:00 alle 19:00 sono previsti, gratuitamente, screening contro la maculopatia e colloqui con psicologi sul tema dell’alzheimer; una dimostrazione di

rianimazione (su manichini) e le informazioni per la visita guidata al Trittico Vita e Martirio di San Pancrazio custodito nell’omonima chiesa dell’Ordine di Malta e che per l’occasione sarà aperta ai visitatori.

Alla giornata genovese parteciperà, oltre al Corpo Italiano di Soccorso, anche una rappresentanza del Corpo Militare dell’Associazione dei Cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta.

Ma soprattutto sarà l’occasione per i Cittadini di venire a contatto con le tante iniziative sociali che la Delegazione Liguria del Sovrano Ordine di Malta svolge sul territorio.

A cominciare dall’erogazione dei servizi sanitari, in particolare ambulatoriali, presso la struttura di vico San Pancrazio, nel Centro Storico di Genova. In questi locali prestano l’attività 350 professionisti volontari: nel 2021 sono stati somministrati alla popolazione circa 60 mila prestazioni, su 21 specialità.

Lo spirito caritativo e cristiano che muove i Volontari del Sovrano Militare Ordine di Malta, li porta a essere presenti anche presso strutture di assistenza per dare conforto ad anziani e malati offrendo loro momenti di

ritrovata normalità.

In ultimo ma non da ultimo c’è l’impegno dei Volontari liguri nel Cisom, il Corpo italiano di soccorso dell’Ordine di Malta con finalità di Protezione Civile, sociale, sanitario assistenziale, umanitario e di cooperazione, operante

per portare assistenza e pronto soccorso alle persone in stato di necessità anche in collaborazione con il Dipartimento della Protezione Civile.

Sono circa 100 i Volontari che la Liguria schiera in emergenze come terremoti, naufragi di migranti e in ultimo negli aiuti al popolo ucraino. Da quando è iniziata la guerra in Ucraina, sono stati organizzati 4 tir da Genova con generi

alimentari di prima necessità, provenienti da donazioni o sequestri da parte dell’Autorità giudiziaria.

Tutte queste attività sono accompagnate da corsi di formazione spirituale e culturale peri i membri e i volontari della Delegazione nonché corsi di Primo soccorso e di corsi specialistici.

Dichiara Augusto Vianson, eletto nel luglio scorso come delegato di Genova e Liguria dell’Ordine di Malta: «Auspico che questo momento di apertura e di incontro per raccontarci alla Comunità non resti un appuntamento isolato ma che nel corso dell’anno si possano organizzare momenti, spirituali e culturali, da condividere: l’apertura periodica della nostra parrocchia di San Pancrazio, ad esempio, potrebbe essere un’azione concreta da valutare: un luogo che concilia il raccoglimento e nasconde dei tesori artistici come il già citato Trittico. Colgo l’occasione per ringraziare il mio predecessore, l’Avv. Bernardo Gambaro, per il lavoro svolto: benché ci sia stata la pandemia è riuscito a mantenere vive le opere caritatevoli del nostro Ordine. Ringrazio chi ci sta aiutando ad organizzare il nostro evento di ottobre in primis Regione Liguria e Comune di Genova».

La manifestazione ha il patrocinio di Regione Liguria e Comune di Genova. Sul palazzo della Regione Liguria di piazza De Ferrari e sul palazzo del municpio in via Garibaldi, il 15 ottobre verrà esposta la bandiera dell’Ordine di Malta.