Omicidio via Novella, Claudio Evangelista: “Mio padre era violento, eravamo soggiogati”

Genova. “Mio padre era un padre padrone, eravamo tutti soggiogati. Vivevamo in una situazione di violenza in particolare quando lui beveva”. Sono le parole Claudio Evangelista, l’uomo di 42 anni che domenica sera ha ucciso il padre Francesco con almeno 20 coltellate. E’ quanto riportato dall’Ansa.

L’omicidio è avvenuto nell’abitazione della famiglia, in via Novella, nel quartiere del Cep di Pra’. Evangelista, difeso dall’avvocato Barbara Baroni, ha raccontato quanto successo quella sera.

“Avevo preso la mia terapia come sempre – ha detto – e sono andato a dormire perché dopo ho bisogno sempre di riposarmi. Mio padre è venuto in camera mia e pretendeva che mi alzassi per andare a vedere la televisione con lui”.

“Prima ho rifiutato ma poi mi sono alzato e sono andato di là ma lui sbatteva le cose, batteva i pugni sul tavolo, ha buttato le sedie a terra. Poi non ho capito cosa è successo”, ha detto il 42enne.

Il gip ha convalidato il fermo e disposto la custodia in carcere fino a che una perizia non stabilirà se il regime carcerario è compatibile con le sue condizioni psicofisiche.