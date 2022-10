Omicidio in via Novella, 42enne con problemi psichiatrici accoltella il padre

Genova. Un uomo di 42 anni, con problemi psichiatrici, ha ucciso il padre di 77 anni colpendolo con un coltello. La vittima si chiamava Francesco Evangelista, l’omicida Claudio.

L’omicidio è avvenuto intorno alle 19 di oggi in un’abitazione di via Novella sulle alture di Genova Prà. L’uomo era seguito dagli specialisti della Salute mentale di Voltri. A chiamare i soccorsi è stata la sorella dell’omicida che era in casa insieme alla madre.

Sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti e gli investigatori della squadra Mobile della questura di Genova.

Il quarantaduenne che è rimasto in casa dopo l’omicidio, nonostante la chiamata della sorella alla polizia è stato arrestato dai poliziotti delle volanti. Il figlio avrebbe aggredito il padre dopo una lite per futili motivi.

Al momento dell’arresto il 42enne non avrebbe detto nulla, mentre la sorella e la madre devono ancora essere ascoltate degli investigatori.

Da quanto emerso non ci sarebbero stati precedenti di violenza in famiglia, quantomeno non segnalate alle 112. Il corpo dell’uomo è stato trovato nel soggiorno dell’abitazione con accanto il coltello.

Inutili i tentativi dei soccorritori. Il 77enne, colpito con una coltellata al cuore, era già morto quanto è arrivata l’ambulanza.