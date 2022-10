Omicidio Clara Ceccarelli, Scapusi condannato all’ergastolo anche in appello ma per i giudici non ci fu premeditazione

Genova. E’ stato condannato all’ergastolo anche il appello per omicidio pluriaggravato Renato Scapusi, l’uomo di 59 anni che il 19 febbraio del 2021 anno aveva ucciso con numerose coltellate l’ex compagna Clara Ceccarelli nel suo negozio di pantofole in via Colombo, in pieno centro a Genova.

La sentenza di secondo grado è arrivata a nove mesi dal primo pronunciamento, ma se i giudici d’appello hanno confermato la pena massima hanno però escluso la premeditazione. L’omicidio sarebbe frutto di un raptus quindi e non pensato a freddo.

Il delitto era avvenuto poco prima della chiusura del negozio della vittima. La donna, 69 anni, lo aveva lasciato a causa dei problemi di ludopatia di lui. Quella sera dopo averla uccisa con decine di coltellate l’uomo era scappato ed era stato rintracciato dalle volanti e dalla squadra mobile alle Mura delle Cappuccine, vicino all’ospedale Galliera mentre cercava di suicidarsi. Pochi giorni prima l’uomo aveva minacciato di gettarsi nel vuoto da un ponteggio, presso un palazzo del Levante genovese, ed era stato fatto desistere dalle forze dell’ordine, a cui aveva detto di essere disperato per problemi economici. L’uomo ha tentato il suicidio anche durante la detenzione.

Scapusi, difeso dall’avvocato Stefano Bertone, è stato condannato anche per rapina perché, secondo l’accusa, avrebbe rubato il portafoglio della sua ex compagna. Era stato sottoposto a due perizie ma entrambe avevano stabilito che era capace di intendere e volere.

A settembre la procura aveva aperto un’indagine sulla morte del figlio della Ceccarelli, Mauro Risone. Risone, 41 anni, disabile e diabetico, era morto all’ospedale Galliera a luglio ma proprio i sanitari del nosocomio avevano rilevato delle ulcere sospette che potevano far pensare che Risone avesse bevuto o fosse stato costretto a bere sostanze acide e che fosse stato avvelenato.

L’ipotesi di omicidio sembrava supportata anche da un altro elemento: Risone aveva ricevuto dalla madre un eredità cospicua (cinque appartamenti e 135 mila euro) era finita a lui. Un’altra ipotesi era quella del bullismo: l’uomo potrebbe essere stato preso di mira da alcuni ragazzi e costretto a bere sostanze corrosive. Tuttavia sia gli accertamenti diagnostici sia le indagini della squadra mobile sembrano aver risolto il giallo escludendo la responsabilità di terzi: Risone sarebbe morto, dopo aver contratto il Covid a causa di complicanze legate al suo fragile stato di salute. Le indagini dovrebbero essere definitivamente archiviate nelle prossime settimane.