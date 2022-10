Oltre 270 frasi motivazionali sul lavoro per stimolare i dipendenti comunali

Genova. “Agisci come se quel che fai facesse la differenza. La fa” (William James); “Il lavoro allontana da noi tre grandi mali: la noia, il vizio e il bisogno” (Voltaire); “Ci sono due giorni nell’anno in cui non possiamo fare nulla: ieri e domani” (Mahatma Gandhi).

Sono questi alcuni dei 272 aforismi che i dipendenti del Comune di Genova hanno inviato all’Ufficio Personale e all’Ufficio Benessere Organizzativo, su proposta dell’assessore Marta Brusoni, per un progetto motivazionale, nato per “stimolare la vita lavorativa” del personale comunale.

“Pensammo a questa iniziativa la scorsa estate – spiega l’assessore Brusoni – Riflettevamo sul lavoro di gruppo, e convenimmo sul fatto che non c’è niente di più efficace della collaborazione. Dopotutto, “il lavoro di squadra fa avverare i sogni”.

Da lì l’idea di chiedere ai nostri dipendenti comunali di inviarci aforismi e frasi motivazionali che rappresentassero al meglio la loro visione del lavoro nella Pubblica amministrazione e negli uffici comunali. Abbiamo raccolto queste frasi motivazionali per incoraggiare la collaborazione e il lavoro di squadra e ispirare il lavoro di gruppo e, perché no, spingere ognuno di noi a fare sempre del proprio meglio”

I dipendenti comunali hanno risposto inviando 272 frasi agli uffici Personale e Benessere Organizzativo, che sono state raccolte e che, nelle prossime settimane, verranno selezionate per essere affisse nei corridoi degli uffici comunali. Tra gli autori delle frasi, scelti per “dare voce” al proprio pensiero, ci sono Voltaire, Socrate, Gandhi, ma anche gli sportivi Alex Zanardi, Michael Jordan e attori come Roberto Benigni e Robin Williams.

“Sii l’adulto di cui avevi bisogno quando eri bambino” (Anonimo); “Il talento vince le partite, ma il lavoro di squadra e l’intelligenza vincono i campionati” (Michael Jordan); “Invece di pensare a ciò che non puoi fare per colpa di ciò che non hai, pensa a cosa puoi fare grazie a quello che hai” (Alex Zanardi); “Amare il proprio lavoro è la base su cui fondare la nostra società” (Roberto Benigni); “La frase più pericolosa in assoluto è: abbiamo sempre fatto così” (Grace Murray Hopper); “Il segreto del cambiamento è nel focalizzare la tua energia non nel combattere il vecchio ma nel costruire il nuovo” (Socrate)

Soddisfatta del bilancio dell’iniziativa l’assessore Marta Brusoni ha intenzione di mettere il personale del Comune a conoscenza degli aforismi pervenuti agli uffici per poter scegliere insieme i più significativi, 11 in totale, che verranno poi stampati e affissi, sotto forma di manifesti, nei corridoi dei palazzi comunali, ad ogni piano di Palazzo Tursi, compreso l’atrio, come segno di condivisione degli obiettivi, ma anche come stimolo a lavorare in team

“I dipendenti hanno partecipato numerosi e di questo sono molto contenta- ha concluso l’assessore Brusoni- Le frasi pervenute sono tutte di grande ispirazione e ce ne sono state anche alcune più “provocatorie” che ci sono comunque servite a capire l’animo di alcuni nostri dipendenti e che ci porteranno comunque a riflettere, con l’obiettivo di fare sempre meglio, favorire la nascita di nuove idee e nuovi progetti innovativi. L’ufficio Personale e l’ufficio Benessere- conclude- stanno lavorando a nuove iniziative che mirino ad ottenere un miglioramento della qualità di vita dei dipendenti del Comune di Genova e credo che tutti possano sentirsi fieri di lavorare per l’amministrazione e di sentirsi parte di questo progetto”.