Nuovo Governo Meloni, reazioni e auguri dalla Lega e dall’opposizione Pd e Italia Viva

Genova. I 24 ministri del nuovo Governo, guidato da Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, sono stati presentati ieri. Tra loro anche Paolo Zangrillo, manager nato a Genova e fratello di Alberto attuale presidente del Genoa, incaricato di guidare il ministero della Pubblica amministrazione. Appena ufficializzati i nomi e le cariche sono arrivate le reazioni da parte di partiti di sostegno e di opposizione.

Rixi (Lega): Buon lavoro nel segno della rinascita del Paese

“Buon lavoro ai ministri della Lega e al nuovo governo. Ci attendono sfide importanti che l’esecutivo di centrodestra, voluto dagli italiani, saprà affrontare per il bene della nazione. La Lega in particolare seguirà i dossier legati alle infrastrutture – snodo fondamentale per l’apertura dei cantieri – insieme all’economia, la sicurezza, l’istruzione, l’autonomia e le persone disabili” lo dice in una nota il deputato della Lega Edoardo Rixi, coordinatore della Lega in Liguria.

E conclude: Una squadra unita e coesa come promesso, guidata da Giorgia Meloni, il primo premier donna della storia dall’unità d’Italia. Buon lavoro a tutti nel segno della rinascita del nostro Paese”.

Paita (Azione – IV): “Buon lavoro a Meloni, prima donna Premier. Da noi opposizione leale e seria”

“Faccio i mei migliori auguri di buon lavoro a Giorgia Meloni, dandole atto di essere la prima donna della storia italiana a ricoprire il ruolo di capo del governo . Faremo un’opposizione leale e seria, vigilando sull’operato dell’esecutivo e come sempre avendo come unico faro il bene del Paese. Senza sconti ma con serietà istituzionale “, così in una nota la presidente dei senatori di Azione-Italia Viva Raffaella Paita.

Ghio (PD): “Il più a destra degli ultimi decenni. Come opposizione agiremo fin da subito per essere alternativa, con proposte puntuali su temi cruciali, come lotta al caro vita, sostegno alle persone in difficoltà e diritti”

“Ci troviamo di fronte a un governo con un chiaro stampo di natura conservatrice e il più a destra degli ultimi decenni. Dalla prima donna Premier ci si sarebbe aspettato anche più coraggio nella scelta di Ministre donna, che invece rimangano in minoranza: solo 6 su 24.

Le parole, poi, sono importanti e questo è un governo che avrà il Ministero della Sovranità Alimentare, del Merito e della Natalità, che è stato unito a quello delle Pari opportunità: dettagli che indicano una direzione chiara”, così la deputata del Partito Democratico Valentina Ghio sul nuovo governo.

“Come opposizione agiremo fin da subito per essere alternativa a questa destra, con proposte puntuali soprattutto su temi oggi cruciali, come lotta al caro vita, sostegno alle persone in difficoltà e diritti”, conclude Ghio.