Nuovo Cinema Europa, torna a Genova il festival dedicato ai registi esordienti

Genova. Torna a Genova il nuovo cinema europeo, con il festival dedicato ai registi esordienti. Sono in programma per la 13a edizione 6 lungometraggi (uno italiano fuori concorso e cinque europei in concorso), per un totale di 9 paesi rappresentati: Italia, Germania, Francia, Grecia, Repubblica Slovacca, Finlandia, Estonia e Lettonia per la prima volta in concorso, con una partecipazione USA in coproduzione.

Tutti i film saranno proiettati in lingua originale, sottotitolati in italiano.

Per la prima volta il programma si sviluppa su due weekend, per un totale di 6 giorni di proiezioni e dibattiti nelle giornate di venerdì/sabato/domenica (7/8/9 e 14/15/16 ottobre 2022). Novità di questa edizione la programmazione su due sale, con possibilità di vedere ogni film nella stessa giornata alle ore 18.00 al Club Amici del Cinema di Sampierdarena (in via Carlo Rolando 15) e/o alle ore 21.15 al Cineclub Nickelodeon in centro città (in via della Consolazione 5r).

Il programma

Il Festival si apre venerdì 7 ottobre al CineClub Nickelodeon alle ore 21.15 con un’opera prima italiana fuori concorso, selezionata per la serata inaugurale: la commedia italiana SETTEMBRE di Giulia Louise Steigerwalt (Italia 2022), vincitrice ai Nastri d’Argento 2022 per la Miglior Regista Esordiente. DARK DREAMERS di Philipp Klinger (Germania 2020), presentato in collaborazione con il Goethe-Institut Genua, apre invece il programma dei film in concorso, sabato 8 ottobre. Vengono inoltre presentati in anteprima italiana THE PIT di Dace Pūce (Finlandia / Lettonia 2020), candidato per la Lettonia agli Oscar 2022 come Best International Future Film, e TREE OF ETERNAL LOVE di Meel Paliale (Estonia 2021), candidato agli ETFA 2022 e presentato al Tallin Black Nights Film Festival 2021. Si rinnova anche quest’anno il coinvolgimento di Giffoni Film Festival, con riferimento alle proiezioni dei film HOLY EMY di Araceli Lemos (Francia / Grecia / USA 2021), che ha ottenuto la Menzione Speciale a Locarno Film Festival 2021, e SUMMER REBELS di Martina Saková (Germania / Repubblica Slovacca 2020), che viene presentato in collaborazione con l’Istituto Slovacco a Roma.

Al termine delle proiezioni serali si terranno i dibattiti con i registi dei film, con interventi di Philipp Klinger, Dace Pūce, Araceli Lemos e Meel Paliale con Urmet Piiling.

L’interesse del Festival è sempre più orientato verso il mondo dell’adolescenza, e questo ha contribuito alla selezione di titoli che raccontano storie significative di giovani protagonisti. Tematiche centrali di questa edizione sono inoltre la famiglia, l’amicizia e l’importanza dei legami, alla continua ricerca di sé stessi.

Il programma completo è disponibile e scaricabile dal sito www.fnce.it.

Il Festival Nuovo Cinema Europa, sotto la direzione artistica e organizzativa di Angela Ferrari, è curato dall’associazione culturale Profondità di Campo, sostenuto dal Comune di Genova nell’ambito di “Genova Città dei Festival”, patrocinato da Genova Liguria Film Commission e Giffoni Film Festival, e vede la partecipazione degli Istituti di Cultura Europei presenti in Italia: partecipano quest’anno l’Istituto Slovacco a Roma e il Goethe-Institut Genua, presente fin dalla prima edizione.

L’ingresso a tutte le proiezioni è libero con tessera associativa di Profondità di Campo (6€). Agli spettatori del Festival verrà omaggiata la tessera ACEC Carte 2022-2023, che consente l’ingresso ridotto alle proiezioni dei film in programma presso le sale coinvolte, per tutto l’anno. L’ingresso al Festival è gratuito per gli under 25.

Concorso

La giuria della 13a edizione del Festival Nuovo Cinema Europa è composta da Tiziana Gravina (giornalista e responsabile ufficio stampa Apulia Web Fest – Audiovisuals, Peace and Food), Davide Mogna (produttore e regista, membro della direzione artistica del Believe Film Festival di Verona) e Silvia Monga (sceneggiatrice e regista candidata ai David di Donatello, pluripremiata in Italia e all’estero). A questa si affianca la Giuria Unige, composta dagli studenti dell’Università di Genova.

Verrà inoltre assegnato il nuovo premio EUROPA CINEMAS-ACEC REGIONAL NETWORK LIGURIA, da una Giuria di Cinéphiles abituali frequentatori del CineClub Nickelodeon e del Club Amici del Cinema.

Come ogni anno, verrà infine assegnato il Premio del Pubblico, sulla base del giudizio espresso dagli spettatori al termine di ogni proiezione tramite scheda di votazione.

IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA 13a EDIZIONE

VENERDÌ 7 – PROIEZIONE INAUGURALE

ore 21.15 CineClub Nickelodeon

SETTEMBRE di Giulia Louise Steigerwalt – Italia 2022 – 110′

Accade in un giorno di settembre che tre personaggi si accorgano che la vita in cui si ritrovano non è quella che sognavano, che la felicità è un’idea lontana eppure ancora possibile.

Vincitore ai Nastri d’Argento 2022 – Miglior regista esordiente

Film presentato in collaborazione con Missing Film Festival

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=q9TAjB-vd10

SABATO 8 – FILM IN CONCORSO

ore 18.00 Club Amici del Cinema / ore 21.15 CineClub Nickelodeon Segue dibattito

DARK DREAMERS di Philipp Klinger – Germania 2020 – 93′

La diciassettenne Rebekka si sente vuota dopo il suicidio di suo fratello Dennis. Vincent è l’unico che può aiutarla in questo momento difficile, ma non viene accettato da nessuno.

Film presentato in collaborazione con Goethe-Institut Genua

Trailer: https://vimeo.com/504332073

DOMENICA 9 – FILM IN CONCORSO

ore 18.00 Club Amici del Cinema / ore 21.15 CineClub Nickelodeon Segue dibattito

THE PIT di Dace Pūce – Finlandia / Lettonia 2020 – 107′ – ANTEPRIMA ITALIANA

Markuss, un bambino di 10 anni, vive con la nonna in campagna. Dopo le osservazioni sprezzanti lanciate su suo padre dalla figlia di un vicino, decide di darle una lezione crudele che avrà gravi ripercussioni in tutto il villaggio.

Candidato agli Oscar 2022 come Best International Feature Film

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=SB6QkrLkCnY

VENERDÌ 14 – FILM IN CONCORSO

ore 18.00 Club Amici del Cinema / ore 21.15 CineClub Nickelodeon Segue dibattito

TREE OF ETERNAL LOVE di Meel Paliale – Estonia 2021 – 82′ – ANTEPRIMA ITALIANA

Un meccanico deluso e il suo amico regista intraprendono un viaggio per andare ad abbattere l’albero dell’amore eterno. Un’avventura piena di imprevisti alla scoperta di sé stessi.

Presentato al Tallinn Black Nights Film Festival 2021, candidato agli EFTA 2022

Trailer: https://youtu.be/GK6SHl593LI

SABATO 15 – FILM IN CONCORSO

ore 18.00 Club Amici del Cinema / ore 21.15 CineClub Nickelodeon

SUMMER REBELS di Martina Saková – Germania / Repubblica Slovacca 2020 – 92′

Jonas ha 11 anni e vuole trascorrere l’estate con suo nonno. La madre è contraria, ma lui parte lo stesso all’avventura. Una storia di ribellione, amicizia e redenzione.

Film presentato in collaborazione con Istituto Slovacco a Roma

Trailer: https://vimeo.com/436425181

DOMENICA 16 – FILM IN CONCORSO

ore 18.00 Club Amici del Cinema / ore 21.15 CineClub Nickelodeon Segue dibattito

HOLY EMY di Araceli Lemos – Francia / Grecia / USA 2021 – 111′ (V.M. 18)

Due sorelle filippine, Emy e Teresa, vivono alle porte di Atene alla ricerca della propria identità. Emy nasconde in sé misteriose forze e abilità, che dovrà imparare a controllare.

Menzione speciale a Locarno Film Festival 2021

Trailer: https://youtu.be/MmhVPGO8PvIù