Nuova stazione Aeroporto-Erzelli, a novembre via ai lavori. Per la funicolare mancano 100 milioni

Genova. Inizieranno a novembre i lavori per la nuova stazione ferroviaria Aeroporto-Erzelli all’altezza di via Siffredi. Lo ha annunciato in commissione consiliare a Palazzo Tursi il responsabile di progetto di Rfi Fabio De Barbieri, confermando che la fermata sarà attivata entro dicembre 2024 insieme a quella di via San Giovanni d’Acri che sostituirà l’attuale stazione di Cornigliano.

Tempi ribaditi anche per doppio sistema people mover-funicolare che metterà in collegamento la futura stazione dei treni metropolitani, il Cristoforo Colombo e il Great Campus: due anni di lavori (al netto dell’iter per ottenere il finanziamento, ancora mancante) con l’obiettivo, fissato dall’assessore Matteo Campora, di averlo pronto in ogni caso quando saranno inaugurati il nuovo ospedale e la scuola politecnica dell’Università che si trasferirà nel parco scientifico-tecnologico.

L’appalto, del valore di 20 milioni di euro per la realizzazione delle due nuove stazioni, era stato aggiudicato al raggruppamento di imprese Imaf-Veneta 21. Il finanziamento complessivo, coperto in parte con fondi del Pnrr, ammonta a 47 milioni inclusi progettazione, apparati tecnologici e opere accessorie. Una volta terminate le attività propedeutiche, che dureranno circa tre mesi, il cantiere entrerà nel vivo proprio sotto la collina degli Erzelli.

Risolto l’intralcio causato dal pilone del cavalcavia (a settembre è stato varato quello nuovo), bisognerà arretrare di circa 2 metri il muraglione di via Siffredi sul lato monte, in modo da traslare la carreggiata, spostare i binari e ricavare spazio per la nuova fermata dei treni e la pista ciclabile. Un’altra interferenza è rappresentata dai lavori di sistemazione idraulica del rio Molinassi connessi al ribaltamento a mare di Fincantieri. E poi c’è il ricorso di ArcelorMittal (oggi Acciaierie d’Italia) contro l’esproprio di una parte delle aree: il Tar lo ha respinto come inammissibile, ma si attende ancora la pronuncia del Consiglio di Stato in appello.

Il nuovo edificio avrà una struttura “a ponte”, con una passerella di collegamento alla stazione intermedia della funicolare che porterà in un minuto e mezzo al terminal arrivi dell’aeroporto e in poco più di due minuti e mezzo al parco tecnologico degli Erzelli. Lo scenario di riferimento prevede il nodo ferroviario già potenziato e quindi la trasformazione della tratta Voltri-Brignole (con possibile estensione a Terralba) in una ferrovia paragonabile a una metropolitana. “In questo modo avremo un minor peso sulla viabilità e sui bus, perché si userà di più il treno – ricorda l’assessore Campora -. La stazione di Aeroporto-Erzelli dovrà convivere con gli assi di forza, che hanno una funzione diversa, quella di garantire un servizio più capillare”.

Il costo stimato per la funicolare è di circa 100 milioni di euro. “Le risorse dovrebbero arrivare con la prossima legge di Bilancio – spiega Campora -. La soluzione dell’impianto a fune è un punto fermo definito nel 2021 con Giovannini e le strutture tecniche del ministero. Riprende la tradizione delle cremagliere e delle funicolari nella nostra città”.

Il sistema sarà suddiviso in due tronconi: sulla tratta aeroporto-ferrovia un solo veicolo gommato con una capienza di 80 persone e una capacità di trasporto pari a 1.100 passeggeri all’ora, mentre per il segmento in salita ferrovia-Erzelli si utilizzeranno due veicoli da 300 passeggeri ciascuno in direzioni opposte per una capacità di 4.500 passeggeri all’ora. I dettagli dello studio di fattibilità sono stati resi noti a settembre in una commissione dedicata a Tursi.