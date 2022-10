Nuova diga, Tafaria (Filca Cisl): “Può garantire 5mila posti di lavoro, ma mancano alcune figure”

Genova. “La diga foranea può garantire al settore edile almeno 5mila posti di lavoro complessivamente nei 5 anni necessari per la realizzazione dell’opera. Ma ci sono alcune figure che mancano: mi riferisco a operatori nei cassoni e per le casseforme sommergibili, ma anche perforatori, carpentieri, lavoratori in ambienti confinati, operatori dumper, camionisti, escavatoristi e palisti”.

Lo spiega in una nota Andrea Tafaria, segretario generale Filca Cisl liguria.

“Per questo – continua Tafaria – chiederemo un incontro al Consorzio Webuild, Fincantieri, Fincosit e Sidra per iniziare un percorso che porti alla formazione di queste figure professionali. Si può dare vita ad un cammino virtuoso insieme alla Scuola Edile per dare occupazione ai tanti disoccupati che ci sono in regione ma anche a giovani che si affacciano nel nostro settore per trovare un posto di lavoro”.

“È un’occasione straordinaria che non dobbiamo lasciarci sfuggire”, conclude Tafaria.