Nonno pusher sorpreso per strada a Rivarolo con la cocaina in tasca: arrestato

Genova. I carabinieri hanno arrestato in flagranza un uomo di 70 anni, italiano, con precedenti di polizia, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto è avvenuto in Valpolcevera. L’uomo era stato fermato per strada per un controllo ed è subito parso molto nervoso ai militari.

Perquisito, è stato trovato in possesso di decine di dosi di cocaina per 30 grammi complessivi e 230 euro in contanti, provento presumibile della illecita attività di spaccio. Successiva perquisizione, presso l’abitazione dell’uomo, ha permesso di trovare un ulteriore involucro con 50 grammi di hashish, un bilancino di precisione e altro materiale per la preparazione e il confezionamento delle dosi. Arrestato, su disposizione dell’autorità giudiziaria, portato in carcere a Marassi.

Ieri sempre i carabinieri hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ricettazione e detenzione di arma da fuoco clandestina e munizionamento, un 55enne genovese (anche lui con precedenti di polizia) poiché, dopo averlo fermato e perquisito, lo hanno trovato in possesso di due involucri del peso complessivo di circa 100 grammi di cocaina.

A casa gli è stato trovato un altro chilo di analogo stupefacente, una pistola calibro 7,65 con matricola abrasa, munizionamento di vari calibri, sostanze per tagliare la droga e 20mila euro in contanti.

Altro arresto di uno spacciatore alla Commenda. I carabinieri hanno messo le manette a senegalese di 25 anni sorpreso mentre cedeva alcuni grammi in dosi di eroina e crack a un pregiudicato genovese in cambio di 50 euro.