Noceto è più forte, la Pro Recco Rugby cede 14 a 43

Genova. Nonostante una buona ripresa, la Tossini Pro Recco Rugby ha pagato un pesante tributo al gioco fisico e organizzato del forte Noceto, perdendo al Carlini-Bollesan con il punteggio di 14-43. Nonostante una partita non così sbilanciata come lascerebbe credere il punteggio, i padroni di casa hanno subito un parziale di ben 31-0 nel primo tempo, con la partita messa definitivamente in salita da una beffarda meta su intercetto proprio al quarantesimo. Nella ripresa il parziale è stato di 14-12 per Recco ma ormai la partita era compromessa e gli ospiti hanno controllato il loro ampio vantaggio.

“Ancora una volta abbiamo giocato una partita che ci ha dimostrato che non siamo più la squadra della stagione passata ma che, al contempo, i primi a rendersene conto dobbiamo essere proprio noi – sintetizza efficacemente coach Davide Noto – perché il lavoro che stiamo facendo e il grande impegno da parte di tutti anche durante l’estate servono a poco se poi non mettiamo in pratica in campo quello che dobbiamo e siamo in grado di fare: l’atteggiamento sbagliato che abbiamo avuto nel primo tempo ci ha fatto subire una valanga di punti che poi non potevamo più riuscire a recuperare. Nel secondo tempo si è vista la giusta aggressività ma ormai era tardi: non siamo una squadra che può permettersi di sbagliare come abbiamo fatto nel primo tempo e dobbiamo lavorare molto sulla testa, che deve seguire i progressi nel gioco”.

Due ritorni di peso nel pacchetto di mischia come quelli di Avignone e Metaliaj, insieme a quello di Bedocchi, hanno permesso di poter sfruttare meglio questa fase statica, mentre sono ancora tutti da trovare e perfezionare i meccanismi delle rimesse laterali. Il cartellino rosso di Milano costa a Mytanda quattro settimane di squalifica e dunque intanto i biancocelesti devono fare a meno del giocatore più alto e massiccio, oltre che della sua grande esperienza in categorie superiori.

I punti recchelini sono stati messi a segno dalle mete di Tagliavini e Armijos e dalle trasformazioni di Mauriziano.

Noceto, tornato ad incrociare gli Squali dopo diversi anni, si è rivelata una squadra fisicamente ed atleticamente molto preparata, ben messa in campo, con un pacchetto di mischia efficace e un gioco molto rapido sui trequarti: i parmensi non nascondono mire di alta classifica.

Il tabellino:

Tossini Pro Recco Rugby – Rugby Noceto 14-43 (0-31)

Marcatori: p.t.: 11’ m. Berghenti tr. Taddei (0-7), 16’ m. Ferro tr. Taddei (0-14), 20’ cp Taddei (0-17), 23’ m. Pagliarini tr. Taddei (0-24), 40’ m. Amadasi tr. Taddei (0-31). S.t.: 2’ m. Guareschi (0-36), 10’ m. Tagliavini tr. Mauriziano (7-36), 26’ m. Amadasi tr. Bernardi (7-43), 38’ m. Armijos tr. Mauriziano (14-43).

Tossini Pro Recco Rugby: Romano L. (6’ st Salerno); Romano S., Armijos, Cinquemani, Mitri; Mauriziano, Tagliavini (cap.); Canoppia (39’ st Demarchi), Barisone, Matulli (23’ st Bedocchi), Nuccio (24’ pt Metaliaj), Nese; Demergasso, Della Valle (24’ pt Avignone), Albarello (11’ st Maggi). All. Regestro

Rugby Noceto: Pagliarini, Guareschi, Greco, Gabelli, Amadasi, Zucconi (7’ st Bernardi, 48’ st Ferrarini), Taddei (16’ st Albertini), Pop (27’ st Mosca), Berghenti, Serafini (20’ st Alagna), Pagliari, Devodier (cap.), Muciaccia (1’ st Quiroga), Ferro (4’ st Bolsi), Quaranta (27’ st Concari). All. Ferrarini

Arb: Negro (Modena)

AA1 Biagioni AA2 Balducci

Cartellini: 7’ st Metaliaj (Recco), 12’ st Pagliari (Noceto)

Calciatori: Mauriziano (Recco) 2/2, Taddei (Noceto) 5/6, Bernardi (Noceto) 1/1

Note: pomeriggio parzialmente nuvoloso con circa 22 gradi. Campo in ottime condizioni.

Punti conquistati in classifica: Tossini Pro Recco 0 ; Rugby Noceto 5

Player of the match: Amadasi (Noceto)

Domenica 16 ottobre per gli Squali ci sarà un altro impegno di marca emiliana, con la trasferta sul campo della Rugby Parma, una neopromossa di grande tradizione e sicuro valore, ancora imbattuta dopo le prime due giornate. La partita era inizialmente prevista in casa biancoceleste ma è stata richiesta un’inversione di campo.

Nelle altre partite del week end, l’Under 19 è stata sconfitta da Settimo Torinese con il punteggio di 26-19 mentre l’Under 17 Pro Recco/Province dell’Ovest ha vinto 36-12 con Imperia.