Noberasco diventa marchio storico di interesse nazionale. Toti e Benveduti: “Orgoglio ligure”

Genova. “Complimenti a Noberasco, un orgoglio per l’intera Liguria”. Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l’assessore allo Sviluppo Economico Andrea Benveduti in merito al traguardo raggiunto dall’azienda ligure che ha ricevuto dall’Ufficio Italiano Marchi e Brevetti l’onorificenza di ‘marchio storico di interesse nazionale’.

“Noberasco è un esempio virtuoso di tenacia, coraggio e attaccamento al territorio – ha affermato il governatore Toti -. Qualità indispensabili anche nel mondo dell’imprenditoria, specie in una fase complessa come quella che stiamo vivendo. Per questo rivolgo il mio plauso a tutto il management, che negli anni ha investito sullo sviluppo di filiere interamente made in Italy e ha saputo traghettare l’azienda attraverso gli anni difficili della pandemia. Anche oggi Noberasco sta facendo fronte alle ripercussioni legate alle crisi internazionali sull’approvvigionamento di materie prime e sui costi dell’energia. Sono convinto – ha concluso – che questo riconoscimento sarà un ulteriore sprone per traguardare e vincere le sfide future”.

“Quest’azienda ligure – ha aggiunto l’assessore Benveduti – leader in Italia nel settore della frutta secca e disidrata, è entrata a far parte del registro dei marchi nazionali di interesse storico tenuto dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM). Un orgoglio per l’intera Liguria che testimonia il valore di una famiglia che ha saputo negli anni adeguarsi alle nuove sfide, mantenendo i valori vincenti della propria tradizione”.