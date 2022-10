Netafim Bogliasco sconfitta dal Quinto, Magalotti: “Non dobbiamo fare drammi”

Bogliasco. Si conclude con una sconfitta la due giorni di Coppa Italia del Netafim Bogliasco 1951.

Nel terzo impegno del raggruppamento disputatosi alla Vassallo i ragazzi allenati da Daniele Magalotti, ancora privi di capitan Guidaldi, hanno ceduto il passo al Quinto, capace di imporsi con un netto 17-4. Una sconfitta che nega ai bogliaschini l’accesso alla seconda fase della competizione ma che, malgrado il pesante passivo, non cancella le diverse note positive emerse nel corso del primo week-end di gare ufficiali della nuova stagione agonistica. Come sottolinea lo stesso tecnico biancazzurro.

“Concludiamo questo girone con una brutta sconfitta – ammette Magalotti – ma non dobbiamo assolutamente fare drammi. D’altronde le altre due partite, contro Catania e Pro Recco, siamo andati molto bene, dimostrando non solo di meritarci questa categoria ma anche di poter dire la nostra. Purtroppo all’ultima partita siamo arrivati un po’ cotti e siamo crollati prima fisicamente e poi anche mentalmente, non riuscendo più a fare nulla di ciò che avevamo fatto nelle gare precedenti. Peccato perché ci tenevamo a fare bene e passare il turno sarebbe stato obiettivamente un bel dono per noi e per i nostri tifosi che in questi due giorni dalle tribune ci hanno regalato una cornice fantastica. Ma non dobbiamo stracciarci le vesti per questo risultato. Ci vuole lucidità per valutare le sconfitte e per migliorare i nostri errori. Ora sappiamo dopo dobbiamo lavorare. Credo che il vero Bogliasco non sia quello di questo pomeriggio ma quello visto nelle prime due gare. Non dimentichiamo che siamo pur sempre una neopromossa che per abituarsi a certi ritmi avrà bisogno di tempo”.

Ora per il Bogliasco la mente si proietta già verso il campionato che prenderà il via tra due settimane con l’impegnativa trasferta siciliana in casa dell’Ortigia, gara che segnerà il ritorno in A1 dei biancazzurri dopo tre stagioni di purgatorio in cadetteria.

Il tabellino:

Netafim Bogliasco 1951 – Iren Genova Quinto 4-17

Netafim Bogliasco 1951: Prian, Bottarello, Broggi, Gavazzi, Blanchard, Vavassori, Mudrakzija, Brambilla, Boero 1, Radojevic 2, Puccio, Canepa 1, Di Donna. All. Magalotti

Iren Genova Quinto: Massaro, N. Gambacciani e, Di Somma, Villa, Molina Rios 6 (1 rig.), Ravina 1, Fracas 2, Nora 1, Figari, Mijuskovic 2, M. Gitto 1, J. Gambacciani 1, Valle. All. Bittarello

Arbitri: Pinato e Brasiliano

Note: parziali 0-2, 1-6, 2-5, 1-4. Nessun giocatore uscito per limite di falli. Superiorità numeriche: Bogliasco 2/9 e Quinto 2/4 + un rigore.