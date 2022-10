Nella notte tra sabato e domenica torna l’ora solare: lancette indietro e più luce la mattina

Genova. Lancette indietro di un’ora questo fine settimana. Nella notte tra sabato 29 e domenica 30 ottobre torna infatti l’ora solare: alle 3 della mattina di domenica l’ora verrà spostata indietro alle 2. Se smartphone e altri dispositivi elettronici ormai fanno autonomamente il cambio, per gli orologi bisogna ricordarci di spostare fisicamente le lancette indietro di un’ora.

Il passaggio dall’ora legale all’ora solare ha come conseguenza che da domenica in poi il sole tramonterà un’ora prima, ma in compenso ci sarà un’ora in più di luce al mattino.

E domenica, questa la buona notizia, si dormirà un’ora in più. L’ora legale tornerà nella notte tra sabato 25 e domenica 26 marzo.