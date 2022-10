Musica, food, street art per una no-stop di 12 ore: sabato al mercato di Certosa c’è Bolezumme

Genova. Una no-stop di 12 ore di musica, cibo, cultura urbana tra le mura del mercato rionale di Certosa, in Valpolcevera, in quel quartiere che dopo il crollo del ponte Morandi ha deciso di provare a rinascere valorizzando la propria peculiarità di “centro periferico”.

Si chiama Bolezùmme l’evento – gratuito – in programma questo sabato 29 ottobre, dalle 10 alle 22, e che vede la collaborazine di diverse realtà: Liguria Transatlantica (JazzReFound, che la scorsa estate ha portato un festival a Villa Serra) e Rete Contatto Genova, sotto l’egida di Comune e Regione.

La manifestazione, che sarà l’occasione per rilanciare l’ex mercato comunale nella sua nuova veste e nella sua nuova organizzazione – oltre ai banchi alimentari, anche una palestra – e per attrarre giovani (e non solo) nella vallata. Con un plus in termini di logistica, la gratuità della metropolitana tra le 10 e le 16 e dalle 20 alle 22.

Il programma prevede 12 ore di dj-set, musica dal vivo e performance con Phresoul, Spacerenzo, Disco Amor, Markio, Il Flaco Scivola, Damonji, Luca Bernascone, Kudd, Ma Nu!, Mr. Puma reads Bukowski, Andrea Passenger, Angie BacktoMono, Paola Lesina, Stella Marasciulo, Randomly Flickering.

Ci saranno poi un mercatino di vinili a cura di Reparto Vinile e Disco Amor, banchi di food & drink in collaborazione con i migliori locali del territorio e con la valorizzazione di prodotti della Valpolcevera e dintorni.

Non mancherà la possibilità di effettuare alcune visite guidate alle spettacolari opere di street art che negli ultimi quattro anni sono sbarcate a Certosa con l’ambizioso progetto a cura di Walk the Line.

La conferenza stampa dell’evento sarà questa mattina nella sala Trasparenza della Regione Liguria. Saranno presenti, oltre agli organizzatori, l’assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti, l’assessore al Commercio del Comune di Genova Paola Bordilli e i referenti del progetto Liguria Transatlantica.

Nei mesi scorsi al mercato di Certosa anche un’altra novità: parte dell’immobile, di proprietà comunale, è stata aggiudicata alla associazione sportiva dilettantistica Dinamic Gym attraverso un bando ad evidenza pubblica.