Murta, lungo la creuza nuovi cartelli raccontano animali e piante del bosco: sabato l’inaugurazione

Genova. Il comitato Quellicheatrastacistannobene con il contributo e la partecipazione di Soroptimist Club d’Italia, Club Genova, ha installato nel bosco di Via Asilo Infantile di Murta alcuni cartelli con lo scopo di valorizzare la fauna e la flora locale, ma anche di far vivere il bosco con consapevolezza.

Il percorso si snoda lungo la creuza nel bosco di Via Asilo Infantile di Murta, tra il nuovo Ponte sul Rio Ciliegio, a Trasta e il Roseto Giuseppe Maria Rissone nel Cimitero di Murta. Il recupero e la valorizzazione di questa zona della Val Polcevera è da sempre uno degli obiettivi del nostro comitato. Nel terreno antistante il cimitero sarà realizzato un prato spontaneo, santuario della biodiversità.

I pannelli, realizzati da uno studente di grafica, hanno visto la preziosa collaborazione di Giorgio Bassoli, giardiniere e divulgatore naturalista. Il progetto, che ha il patrocinio del V Municipio e del Comune di Genova, è stato sostenuto da Soroptimist Club d’Italia nell’ambito dei suoi interventi di riqualificazione del verde urbano e della valorizzazione del territorio.

“Ringraziamo la Presidente e le socie per avere reso possibile questo progetto che aggiunge valore al nostro territorio – dice Sabrina Masnata del comitato Quellicheatrastacistannobene – Vi aspettiamo sabato all’inaugurazione e segnaliamo questo percorso, in particolare, a chi deciderà di salire a Murta a piedi in occasione della Mostra della Zucca”.