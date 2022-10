MovieAmoci, al via la rassegna su ambiente e viaggi che alterna film ed escursioni

Genova. Mercoledì 19 ottobre, a Genova, prende il via al Club Amici del Cinema (via Carlo Rolando 15) “MovieAmoci”, l’iniziativa sull’ambiente e sul viaggio che alterna film ed escursioni, con la proiezione, ore 21, del documentario presentato al Trento Film Festival 2022 e in prima visione per Genova “Il mondo in camera – Mario Fantin, il cineasta dell’avventura” alla presenza del regista Mauro Bartoli.

Promossa dalle sezioni CAI di Sampierdarena e Bolzaneto, dal Club Amici del Cinema e dall’Associazione Guide Turistiche Liguri con il supporto dell’Assessorato agli impianti sportivi e turismo del Comune di Genova e Boni Sport, la manifestazione nasce dall’unione di due esperienze positive della scorsa stagione: i percorsi per la città di Genova “CamminUrbano” e la rassegna sul cinema di montagna “Sempre più in alto”.

Quattro gli appuntamenti della rassegna cinematografica al Club Amici del Cinema: mercoledì 19 ottobre con “Il mondo in camera – Mario Fantin, il cineasta dell’avventura”, film sulla figura di Mario Fantin, regista, fotografo ed esploratore che ha visto le Ande, il Sahara, l’Africa equatoriale, la Groenlandia e il Giappone; mercoledì 9 novembre con “La bicicletta e il badile” di Maurizio Panseri e Alberto Valtellina, documentario che racconta del percorso di 300 km in bicicletta che nel 1952 l’alpinista Hermann Buhl fece da Innsbruck alla parete nord-est di Pizzo Badile; mercoledì 13 gennaio 2023 con “Il cammino per Santiago” di Emilio Estevez, film su un uomo che cerca di completare il pellegrinaggio per Compostela iniziato dal figlio morto; mercoledì 1 febbraio 2023 con “A riveder le stelle” di Emanuele Caruso, opera su sei persone che tramite un cammino di 36 km tra le montagne della Val Grande piemontese riscoprono la bellezza della natura incontaminata. Le proiezioni inizieranno alle 21 e saranno precedute da interventi sugli argomenti oggetto dei film: il cambiamento climatico, la montagna e il cammino come terapia.

Oltre alla rassegna, l’iniziativa prevede quattro appuntamenti con “CamminUrbano”, una serie di escursioni per Genova che, come la precedente esperienza, unirà alla buona abitudine del socializzare camminando su distanze adatte a tutte le età, la curiosità di scoprire luoghi culturali, bellezze paesaggistiche e artistiche, alla ricerca di preziosità a volte nascoste anche agli occhi dei genovesi.

Le escursioni si svolgeranno dalle ore 9 nelle seguenti date: sabato 22 ottobre con una camminata dal centro alle pendici del Monte Gazzo dedicata a Sestri Ponente e alla vocazione del lavoro; sabato 29 ottobre con un tour in e-bike con partenza dalla caratteristica Piazza Truogoli di S.ta Brgida nel centro storico di Genova; sabato 19 novembre con un percorso per la Valpolcevera tra monasteri, antiche chiese e ville; sabato 7 gennaio 2023 con un cammino verso il Santuario Oregina sulle tracce dell’inno di Mameli.