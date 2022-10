Moto investe pedone in via Piacenza: due feriti al pronto soccorso e strada chiusa per ore

Genova. Un brutto incidente è avvenuto nella serata di sabato 29 ottobre in via Piacenza, a Staglieno, dove una moto ha investito un pedone sbalzandolo rovinosamente a terra.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 20. Immediati i soccorsi, arrivati sul posto con due ambulanze e i medici del 118. Il pedone presentava una ferita lacero-contusa alla testa e una frattura ad una gamba, partito in codice rosso, al pronto soccorso l’emergenza è stata per fortuna declassata a gialla. Ricoverato anche il motociclista, che ha riportato la frattura di un gomito.

La strada è rimasta chiusa per per diverse ore per permettere agli agenti dell’infortunistica stradale della polizia locale di fare tutti i rilievi del caso per capire dinamica e responsabilità.