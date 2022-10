Montagne di spazzatura al Righi, Giordano (M5s): “Centrodestra incapace a gestire i servizi”

Genova. “La narrazione del centrodestra genovese e in particolare del presidente del Municipio I Centro Est si scontra con la realtà nuda e cruda: quelli del fare non sono in grado di garantire i servizi minimi come una corretta e civile gestione dei rifiuti, prevedendo magari anche gli imprevisti notturni“.

Lo dichiara Stefano Giordano, capogruppo municipale del M5S in Centro Est.

“Al Righi, in una delle zone più frequentate per attività sportive e ludiche, a due passi dal Parco Avventura frequentato da famiglie con bambini e turisti, quanto documentato oggi, si commenta da sé”, attacca Giordano allegando alcune foto. A rovesciare i cassonetti sono stati con ogni probabilità i cinghiali durante le loro incursioni.

“Già di prima mattina, una montagna di spazzatura destinata a rimanere lì fino a domani e forse chissà anche oltre. Molti cittadini hanno fatto peraltro sapere che quanto occorso oggi non è un’eccezione. È una triste, sporca normalità più volte segnalata. La civica amministrazione chiarisca e illustri come intende tutelare il decoro e la salute pubblica”.

“Esprimo al contempo solidarietà ai lavoratori del comparto che, abbandonati da una dirigenza in continua trasformazione o epurazione, si trovano costretti a lavorare senza un senso logico e produttivo”, conclude Giordano.