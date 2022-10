Moneglia, installate le cancellate anti-cinghiali sulla strada delle gallerie

Moneglia. È terminata nella giornata di ieri in località Vallegrande, ai margini della strada delle gallerie di collegamento tra Riva Trigoso e Moneglia, l’installazione delle cancellate finalizzate ad evitare l’accesso dei cinghiali sul tracciato viario e all’interno dei tunnel.

L’intervento, finanziato dal Comune di Moneglia, si è reso necessario dopo che nei mesi di maggio e giugno scorsi si erano verificati alcuni incidenti a causa della presenza di cinghiali nelle gallerie. Le cancellate in metallo sono andate a sostituire le palizzate provvisorie in legno e rete metallica collocate il 30 giugno u.s. per dare una prima risposta al problema.

Soddisfazione viene espressa dal consigliere regionale Claudio Muzio, capogruppo di Forza Italia e membro della Commissione Ambiente e Territorio, che da sùbito si era fatto parte attiva per la risoluzione della criticità: “Grazie a questo intervento realizzato dal Comune di Moneglia – dichiara – vi sarà più sicurezza per chi percorre la strada delle gallerie”.

“Alla fine del mese di giugno scorso – prosegue – dopo le segnalazioni del sindaco Claudio Magro avevo effettuato un sopralluogo insieme al consigliere delegato alla Protezione Civile del Comune di Moneglia, Leandro Sperini, e al coordinatore per il recupero della fauna selvatica dell’Ambito di caccia Genova 2, Donato Paganini. Con l’impegno congiunto è stato possibile raggiungere questo risultato davvero importante, relativo ad un collegamento viario strategico per il comprensorio e dichiarato di interesse regionale”, conclude.