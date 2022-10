Sospesa la navetta gratis in centro storico, ma tornerà: assegnata la gara

Genova. E’ sospeso, ma solo temporaneamente, il servizio di trasporto pubblico gratuito nel centro storico operato con una navetta elettrica e avviato nel 2021. Lo stop è legato alle pratiche di completamento dell’iter tecnico della gara con cui Amt Genova ha affidato il servizio. Alla gara con una base d’asta da 227mila euro all’anno, di cui 150mila di spese per il personale, hanno partecipato quattro soggetti e il vincitore è risultato Della Penna.

Il tema è tornato d’attualità oggi in consiglio comunale a Genova per via di un’interrogazione a risposta immediata presentata da Donatella Alfonso, consigliera del Pd, che ha domandato come sia stato espletato il servizio fino a oggi, con quale interesse da parte del pubblico, con quali costi e se si ritiene di modularlo o promuoverlo diversamente. L’impressione generale, infatti, è che la navetta – sebbene gratuita – non sia particolarmente sfruttata.

L’assessore comunale alla Mobilità Matteo Campora ha spiegato che l’intenzione dell’amministrazione è assolutamente quella di proseguire con il servizio ma di migliorarne la comunicazione: “In molti non sanno neppure che è gratis – ha ammesso l’assessore – e spesso è difficile capire se ci siano posti disponibili”.

Al suo esordio, nel 2021, per via delle normative covid la navetta a 6 posti poteva trasportare soltanto tre persone alla volta (capienza dimezzata). Anche per questo le cifre erano molto ridotte (nel 2021 la media era stata di 31 persone trasportate al giorno).

L’appalto è stato finanziato con fondi europei Pon-Metro 2014-2020. L’importo a base di gara – 227.714 euro più Iva – equivale a poco meno del doppio di quello che Tursi ha speso nei primi 12 mesi di sperimentazione. Il servizio rimarrà a titolo gratuito per i cittadini, nell’ottica della sostenibilità e offerta green alla città. Eventuali fondi residui a disposizione potranno essere usati per una proroga.

Restano invariati caratteristiche tecniche e percorso. La vettura dovrà essere elettrica, dotata di porte ad apertura automatica e pedana per disabili, e dovrà offrire un minimo di 6 posti. Il capolinea sarà in piazza Caricamento, di fronte all’Acquario: da lì la navetta andrà fino in piazza Cavour per fare inversione di marcia, quindi percorrerà via San Giorgio, via dei Giustiniani, via di San Donato, salita del Prione, via di Porta Soprana, piazza De Ferrari, piazza Matteotti, piazza San Lorenzo, piazza Campetto, piazza Banchi e di nuovo al capolinea. Anche l’orario rimane identico: il servizio verrà garantito tutti i giorni, compresi i festivi, con una corsa ogni mezz’ora dalle 7.30 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 20.