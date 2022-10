Minacce no vax a Bassetti, prime tre condanne agli stalker del virologo: “Siamo appena all’inizio”

Genova. Sono arrivate le prime tre condanne penali per altrettanti no vax che nei mesi scorsi hanno minacciato e stalkerato Matteo Bassetti, noto virologo e direttore della clinica di Malattie infettive del San Martino.

Due persone sono state condannate a 1200 euro ciascuna per alcuni messaggi postati sui social. “Ammazzati o ti uccidiamo maledetto assassino servo del potere”, “dottore assassino da processo di Norimberga”, “so dove abiti ti vengo a prendere, fermati o ti ammazzo” e così via.

Un’altra persona, un uomo di 46 anni, è stato invece condannato al pagamento di 750 euro per aver inseguito il medico sotto casa e averlo insultato riprendendo la scena con il proprio telefonino e condividendola sui social.

“Queste condanne sono solo l’inizio della mia battaglia contro i leoni da tastiera, sia perché ci sono ancora decine di persone che dovranno essere rinviate a giudizio sia perché oltre alle condanne penali citerò queste persone in cause civili”, dice Matteo Bassetti.

“Le loro scuse tardive e scritte dagli avvocati non mi interessano, chiederò risarcimenti e saranno pesanti, chi ha reso impossibile la vita a me e ai miei familiari non deve restare impunito, voglio che queste condanne siano da esempio per chi pensa di poter insultare e minacciare il prossimo via social e non solo”, attacca il professore.

Le cifre citate, 1200 e 750 euro sono solo la sanzione corrispondente alla cifra da pagare per evitare il carcere nell’ambito del processo penale. Quello civile sarà a posteriori e i risarcimenti saranno ben più impattanti per le tasche dei condannati. “Devolverò tutto in beneficienza, sia chiaro”, precisa Bassetti.

Oltre alle tre condanne già arrivate ci saranno, molto probabilmente altri procedimenti. Sono 35 le persone, tra cui un ultras spezzino già stato rinviato a giudizio a luglio, denunciate e identificate dalla digos.

Si tratta di alcuni no vax che, durante la pandemia, avendo trovato il numero di cellulare di Bassetti su una chat telegram avevano iniziato a tempestarlo di messaggi e chiamate.

“La cosa assurda è che non si fermano – conclude Bassetti – la settimana scorsa a Sanremo alcune persone mi hanno dato dell’assassino, per strada, ma sono state tutte identificate e saranno denunciate così come coloro che in questi minuti mi continuano a insultare sui social, magari proprio sotto il post in cui parlo dei primi condannati”.

Intanto un’altra vittoria per Bassetti dai tribunali. E’ arrivata l’archiviazione definitiva di un procedimento che lo vedeva indagato per procurato allarme. La denuncia era partita da un ingegnere no vax di Reggio Calabria che aveva accusato Bassetti di avere diffuso “antiscienza” sui vaccini e il Covid19.