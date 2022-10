Genova. Correnti umide nei bassi strati interesseranno la Liguria durante il fine settimana determinando una nuvolosità anche compatta e qualche debole precipitazione. Deciso miglioramento lunedì con aumento delle temperature.

Le previsioni per oggi sono al mattino nubi medio-basse saranno presenti a levante, in estensione a metà giornata anche al centro della regione. Maggiori aperture a ponente e sui versanti padani in genere. Non si esclude qualche debole pioggia o sgocciolio tra Tigullio e Spezzino. Tra il pomeriggio e la serata le nubi basse invaderanno gran parte della regione con occasionali pioviggini tra Genovese e Savonese orientale. Schiarite più ampie tra Alpi Liguri e Bormida occidentale.

Temperature stazionarie e venti deboli da sud est. Domani stesso tempo con qualche piovasco al mattino sul settore centrale e poi generale attenuazione della nuvolosità